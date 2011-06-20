-DEV HAMBURGER HOLLANDA'DA YAPILDI LAHEY (A.A) - 20.06.2011 - Hollanda'nın Drenthe eyaletinde, bir aşçı dünyanın en büyük hamburgerini yaptı. 551 kilo ağırlığında ve 2.40 metre genişliğindeki hamburger için 325 kilo ekmek, 150 kilo hamburger köftesi, 30 adet marul, 30 kilo soğan, 15 litre mayonez ve 10 litre ketçap kullanıldı. “Elimizden geleni yaptık ve başardık” diyen aşçı Erik Meijer, parçalar halinde pişirilen hamburgeri daha sonra birleştirdiklerini söyledi. Bir kamp alanında yapılan hamburgerin tamamının küçük parçalara bölünerek satıldığı belirtildi. Noter huzurunda yapılan dev hamburgerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.