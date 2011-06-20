T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DEV HAMBURGER HOLLANDA'DA YAPILDI LAHEY (A.A)

20 Haziran 2011 17:42

-DEV HAMBURGER HOLLANDA'DA YAPILDI LAHEY (A.A) - 20.06.2011 - Hollanda'nın Drenthe eyaletinde, bir aşçı dünyanın en büyük hamburgerini yaptı. 551 kilo ağırlığında ve 2.40 metre genişliğindeki hamburger için 325 kilo ekmek, 150 kilo hamburger köftesi, 30 adet marul, 30 kilo soğan, 15 litre mayonez ve 10 litre ketçap kullanıldı. “Elimizden geleni yaptık ve başardık” diyen aşçı Erik Meijer, parçalar halinde pişirilen hamburgeri daha sonra birleştirdiklerini söyledi. Bir kamp alanında yapılan hamburgerin tamamının küçük parçalara bölünerek satıldığı belirtildi. Noter huzurunda yapılan dev hamburgerin Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24