Dev göktaşı, Dünya’yı teğet geçti

‘2014 JO25' şeklinde adlandırılan göktaşının geçişi, çarpışma ihtimali olmamasına rağmen, boyutları sebebiyle ‘yakın bir geçiş’ olarak nitelendiriliyor.

Dünya’ya Güneş yönünden yaklaşan ve yansıtma özelliği Ay‘dan yaklaşık iki kat daha fazla olan göktaşı küçük teleskoplarla bir ya da iki gün boyunca gözlemlenebilecek.

Göktaşı, 2014 yılının Mayıs ayında NASA’nın Arizona Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Dünya’ya Yakın Cisimler Gözlem Programı dahilinde, Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından keşfedilmişti.

Her hafta benzer mesafelerden göktaşı geçişleri yaşansa da bu büyüklükteki bir göktaşı, 2004 yılında yaklaşık 1450 kilometre mesafeden geçen göktaşı Toutatis’ten beri ilk kez yaşanıyor.

Benzer büyüklükteki bir göktaşı olan 800 metre çapındaki ‘1999 AN10’ ise 2027 yılında yaklaşık 385 bin kilometre uzaklıktan geçecek.

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dpa/NASA/DHA/BS/GA