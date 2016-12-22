Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray, Yaşar Okuyan'ı ziyaret etti

‘Tek kişilik örgüt‘ olarak anılan 16 Haziran örgütünü kurduğu iddiasıyla, ’Anayasal düzeni zorla değiştirmek’ suçlamasıyla 7 yıl 8 aydır tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Sarp Kuray, ANAP döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan, eski Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti BaşkanıYaşar Okuyan'ı hastanede ziyaret etti. Okuyan, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Genel Başkan Yardımcısı olduğu Vatan Partisi’nin çağrısıyla organ nakli için arayışa geçilen Okuyan, "sağlığına kavuşacağı günü beklediğini" söyledi. Okuyan, eski Dev-Genç'li Sarp Kuray’ın da kendisini ziyarete geldiğini belirterek, “1980 öncesinde bir Dev-Genç lideri, ülkücü hareketin liderlerinden beni ziyaret etti. Örgüt yok, silah yok, adam vurma yok. Çıkar çıkmaz benim burada olduğumu öğreniyor ve burada sohbet ediyoruz. Bunlar insanı duygulandırıyor” dedi.

"Memleketin mağdurlarından"

Kuray’ın ziyaretinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Okuyan şöyle devam etti:

“Adamcağız cezaevinden de yeni çıktı. 80 öncesinde sokakta görsek birbirimize kurşun yağdıracağımız bir insan. En önemlisi o bu memleketin mağdurlarından biri. Meclis Başkanı İsmail Kahraman da ziyaret etti. Ak Partili birçok bakan aradı. Başbakan evvelki hafta aradı. Bunlar çok önemli. Yalnız olmadığımı hissediyorum.”

"Acil şifalar diliyorum"

Okuyan’ı hasta odasında ziyaret eden Sarp Kuray ise şunları söyledi:

“Bir arkadaşımı ziyaret için gitmiştim hastaneye. Hastanede öğrendim Okuyan’ın da burada olduğunu. Ben de heyecanlandım. Birkaç kere televizyonlarda benim bir haksızlığa uğradığım konusunda beyanatlarda bulunduğunu biliyorum. Ben de nezaketin gereği ziyaret ettim. Benimle ilgili bir şey konuşmamış bile olsa ben kendisini ziyaret ederdim. Kendisi benden yaşça küçük. 71 döneminden sonra o siyaset sahnesinde göründü. Şahsi bir anım yok kendisiyle. Acil şifalar diliyorum.”