Dev-Genç kurucularından Sarp Kuray tahliye oldu: Dik girdik, dik çıkıyoruz

Cezaevinde başka bir üyesi bulunmadığı için ‘tek kişilik örgüt‘ olarak anılan 16 Haziran örgütünü kurduğu iddiasıyla, ’Anayasal düzeni zorla değiştirmek’ suçlamasıyla 7 yıl 8 aydır Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde bulunan 71 yaşındaki Sarp Kuray, cezasının tamamlanmasının ardından tahliye oldu. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'li Fikri Sağlar’ın da aralarında bulunduğu CHP’li milletvekillerinin karşıladığı Kuray gözyaşlarına boğulurken, "Bizi hiç bir kuvvet ne zorbalık, ne batakçı gericilik eğdiremez. Dik girdik, dik çıkıyoruz" dedi.

16 Haziran örgütünü kurup yönettiği ve örgüt adına öldürme, yaralama ve bombalama gibi çok sayıda eylemin talimatını verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 20 yıl hapis cezasının infazın tamamlayan Sarp Kuray, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. Kuray’ın cezaevi çıkışına ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında CHP’li milletvekilleri Fikri Sağlar, Ali Şeker, Eren Erdem, Orhan Sarıbal, sanatçı dostları Yüksel Arıcı, eşi Nur Sürer ve arkadaşlarının oluşturduğu 100 kişilik bir kalabalık karşıladı.

"Size layık çıktığımı bilmenizi isterim"

Jandarma görevlisi eşliğinde cezaevi kapısına gelen Sarp Kuray, yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kendisini karşılamaya gelenlere tek tek sarılan Kuray, gelenlere teşekkür ederek, "Bundan 8 yıl evvel Ankara’da sevgili arkadaşlarım beni uğurlarken, onlara bir söz vermiştim. ’Ömrüm olursa bu cezaevinden devrimci çıkacağım’ dedim. Size layık çıktığımı bilmenizi isterim. Ben 68 başkaldırısının bir ayağıyla Deniz Harp Okulu, bir ayağı Dev-Genç’te yetişmiş bir insanım. Biz eğilmek bükülmek yakışmaz. Bizi hiç bir kuvvet ne zorbalık, ne batakçı gericilik eğdiremez. Dik girdik, dik çıkıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Alkışlar eşliğinde cezaevi önünden konvoy halindeki araçlara binen Kuray ve yakınları İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

Sağlar ve vekiller Demirtaş ile görüştü

Cezaevi önüne gelen CHP milletvekillerinden Fikri Sağlar, Ali Şeker, Eren Erdem ve Orhan Sarıbal, bir süre Sarp Kuray ile sohbet ederek geçmiş olsun dilediğinde bulundu. Daha sonra Sağlar ve beraberindeki vekilleri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret etmek için Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine girdi.

Sarp Kuray kimdir?

71 yaşında olan Sarp Kuray, Sinop Boyabat’ta doğdu. Babası Ankara eski Valisi Enver Kuray, dayısı Yassıada Savcısı Ömer Egesel’dir. A.Ü. Hukuk Fakültesi’ne, daha sonra da Deniz Harp Okulu’na girdi, bu okulu 1965’te bitirir. Denizci teğmen olarak “Mustafa Kemal’in Harbiyelileri” başlıklı bildiriyi yazıp soruşturmaya uğrayanlardandır.

68 kuşağının tanınmış simalarından olan Kuray, devrimci gençliğin anti-emperyalist gösterilerine asker içinden verilen desteğin simgelerinden olmuştur.

12 Mart döneminde tutuklanır ve Deniz Subayları davasından yargılanır. Müebbet hapse çarptırılır. 1975’te özel afla serbest kalır.