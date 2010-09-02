Dev gemi İstanbul Boğazı'nı geçti

T24- 315 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı "V. Kerkis" adlı dev yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 50 metre genişliğindeki geminin Boğaz'dan geçişi ilgiyle izlendi.



50 metre genişliğe sahip olan gemiye, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir kılavuz kaptan ile Türkiye'nin en büyük ve 130 tonluk 2 römorkörü eşlik etti.

Çin'den gelen boş yük gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatılmadı.

Bu sırada Çanakkale'ye giden dev bir yolcu gemisiyle, dev yük gemisinin yan yana geçişi ilginç görüntü oluşturdu.

Sahilde toplananlar, gemiyi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Bazı vatandaşlar ise daha önce Boğaz'da yaşanan kazaları hatırlatarak, İstanbul Boğazı'nın bu tür geçişlere kapatılması gerektiğini söyledi.

1982'de inşa edilen, "V. Kerkis" isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan en uzun yük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Son olarak yaklaşık 10 yıl önce 312 metre uzunluğunda yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçmişti. Geminin, yaklaşık 25 gün sonra tekrar geri dönerek boğazlardan geçeceği kaydedildi.