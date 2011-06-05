Dev fareler iki bebeği yedi

T24 - Pazar gecesi üç yaşındaki Lunathi Dwadwa, Cape Town şehri dışındaki Khayelitsha mahallesinde, adı açıklanmayan diğer bebek de Johannesburg yakınındaki Soweto'da fare kurbanı oldu.

Uyandığında bebeğinin cansız bedeniyle karşılaşan Lunathi'nin 27 yaşındaki anne Bukiswa Dwadwa, şok içinde küçük kızın yanaklarının ve yüzünün büyük bölümünün yenmiş, gözlerinin dışarı çıkarılmış olduğunu anlattı.

Baba Mncedisi Mokoena ise polisin bunun fareler tarafından yapıldığını söylediğini belirtti.Soweto'da da bir bebek, annesi dışarıdayken farelerin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Anne ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla tutuklandı.

Güney Afrika'nın yoksul gecekondu mahallelerinde farelerin boyu 90 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Sahraaltı Afrika'da görülen bu hayvanlar, dünya üzerindeki en büyük fareler. Gecekondu mahallelerinin kötü koşullarında biriken çöplerden besleniyorlar ve aç kaldıklarında evlere de girerek insanlara zarar verebiliyorlar.



