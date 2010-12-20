-DEV FARE YAVRU KÖPEKLERE SALDIRDI EDİRNE (A.A) - 20.12.2010 - Edirne'de bir şantiyedeki köpek yavrularına saldıran 70 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığındaki fare, kurt köpeği tarafından öldürüldü. Kazonova mevkisindeki bir kum ocağının şantiyesine giren fare, burada 3 köpekle kavga etmeye başladı. Köpeklerin fareden korkup kaçması üzerine fare şantiyede bulunan yavru köpeklere yöneldi. Yavru köpeklerin kulübesine doğru giden fare, anne köpek tarafından öldürüldü. Meriç Nehri kenarında bulunan özel bir kum ocağının şefi Ahmet Yılmaz, ilk kez bu kadar büyük bir fare gördüğünü belirtti. Köpeklerin sürekli havlaması üzerine dışarı çıktığında fareyi gördüğünü anlatan Yılmaz, ''Şantiye çalışanlarıyla birlikte içeride oturuyorduk. Birden köpekler havlamaya başladı. Dışarı çıktığımız da dev bir fareyle karşılaştık. Fare yaralıydı, köpeklere saldırıyordu. Köpekler daha sonra fareden korkup kaçtı. Fare kurt köpeğimizin yavrularına doğru gidince anne köpek fareye saldırdı ve onu yakalayarak öldürdü'' dedi. Türkiye'de bu büyüklükteki farelere pek rastlanmadığı, farenin Bulgaristan'dan Meriç Nehri'ni takip ederek gelmiş olabileceği öğrenildi. Bu tür fareler İngiltere'nin Bradford şehrinin West York semtinde ve Çin'in güney kıyısında bulunan Fuzhon kentinde görülmüştü.