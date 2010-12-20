-DEV FARE SU MAYMUNUYMUŞ EDİRNE (A.A) - 20.12.2010 - Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Nahit Pamukoğlu, Edirne'de bulunan 70 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığındaki fare ile ilgili, ''Bu hayvanlar, su maymunu diye bilinen fare gurubundan en büyük kemirgendir'' dedi. Pamukoğlu, Edirne'de yakalanan ve fareye benzeyen hayvanın, Türkiye'de yaşayan en büyük kemirici türü olan Latince adı 'Myocastor Coypu' olarak bilinen ''Su Maymunu'' olduğunu belirtti. Su maymunlarının, genelde kürkleri için Avrupa'da özel çiftliklerde yetiştirildiğini anlatan Pamukoğlu, şunları söyledi: ''Fareye benzeyen bu hayvanlar, su maymunu diye bilinen fare gurubundan en büyük kemirgendir. Su maymunları değerli kürkünden faydalanmak için bu yüzyılın başlarında orijinal yayılış alanından alınarak, Avrupa'daki çiftliklerde yetiştirilmeye başlanmıştır. Yetiştirildikleri çiftliklerden kaçarak ya da bazı ülkelere planlı bir şekilde götürülerek, İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya, Asya'da Kafkasya, Güney Türkistan ve Japonya, Amerika'da Lousiana, Afrika ve Orta Doğu'da bulunabilmektedir. Büyük, yarı-sucul bir yaşama uyum sağlamış bir kemirgen olan su maymunlarının arka ayakları perdelidir. Ön ayaklarında perde bulunmaz. Ayakları 5 parmaklıdır. Dış görünüşü bakımından sıçan benzeri, silindirik, uca doğru sivri bir kuyruğa sahiptir. Kafatası büyüktür ve zygomatik yaylar dışa doğru genişlemiştir. Ağız etrafı ve çenesi beyaz kıllarla kaplıdır. Erginler büyük yapılı olmasıyla ayırt edilir. Tam gelişmiş erkekler, 7 kilogramın üzerindedir. Hamile olmayan dişiler ise yaklaşık 1 kilogram daha hafiftir.'' -''KÜRKLERİ İÇİN AVCILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR''- Pamukoğlu, su maymunlarının genelde dere, çay, ırmak, nehir ve göllerde yaşadığını, aşırı tahribat ve kirliliğin hayvanların ölümüne sebep olduğunu ifade etti. Su maymunlarının kürkleri için avcılar tarafından öldürüldüğünü anlatan Pamukoğlu, şunları kaydetti: ''Su maymunları, Avrupa'da kaçak avlanmada kullanılan yöntemlerle bilinçli veya bilinçsiz olarak ölmekte veya öldürülmektedir. Bu yöntemlerden birisi jeneratör kullanarak suya yüksek voltajda elektrik vermek, bir diğeri ise avcıların ateşli silahlarla su maymunlarını vurmalarıdır. Buna ilaveten balık ağlarına takılan birçok su maymunu da hayatını kaybetmektedir.''