T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

'Dev ekranda porno oynatan şüpheli' gözaltında

Polis, başkent Cakarta'da dev bir elektronik ekranda porno film göstermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldı

05 Ekim 2016 15:59

Endonezya polisi, geçen hafta başkent Cakarta'daki dev bir elektronik ekranda porno film göstermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, 24 yaşındaki bilişim uzmanı şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve 6 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Cakarta Emniyet Müdürü Muhammed Iriawan "Şüpheli, yalnız çalıştığını söylüyor. Ama hala bunu araştırıyoruz" dedi.

Polis yetkilileri daha önce Amerikan Associated Press Haber Ajansına yaptıkları açıklamada, şüphelinin Elektronik İşlem Yasasını ya da Pornografi Yasasını ihlalden suçlanabileceğini söylemişti.

Cakarta'nın güneyindeki bir otoyolda bulunan elektronik ekranda bir Japon porno filminin görülmesi, sürücüleri şoke etmişti.

Cuma günkü olayda, filmin 5 dakika boyunca ekranda gösterilmesinin ardından elektrik kesilmişti.

Ancak porno filmi cep telefonlarına kaydetmiş ve olay kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

İşyerinde gözaltına alınan şüphelinin, sisteme giriş şifrelerini billboardda gördükten sonra böyle bir şaka yapmaya karar verdiği bildirildi.

Endonezya'da porno sitelere giriş yasak.

Ülkede daha önce cinsel içerik bulunduğu gerekçesiyle Tumblr ve Vimeo gibi siteler de yasaklanmıştı.

Endonezya'da, Elektronik İşlem Yasasını ihlal eden kişiler 6 yıla kadar hapse ve 77 bin dolar para cezasına çarptırılabiliyor.

Ülkede Pornografi Yasasının ihlalinin cezası da 12 yıla kadar hapis.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PolisCakartaEmniyet Müdürü Muhammed IriawanAmaAmerikan Associated Press Haber AjansınaElektronikYasasınıPornografi YasasınıJaponTumblrVimeoPornografi Yasasının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24