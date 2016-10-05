'Dev ekranda porno oynatan şüpheli' gözaltında

Endonezya polisi, geçen hafta başkent Cakarta'daki dev bir elektronik ekranda porno film göstermekle suçlanan bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, 24 yaşındaki bilişim uzmanı şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve 6 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı.

Cakarta Emniyet Müdürü Muhammed Iriawan "Şüpheli, yalnız çalıştığını söylüyor. Ama hala bunu araştırıyoruz" dedi.

Polis yetkilileri daha önce Amerikan Associated Press Haber Ajansına yaptıkları açıklamada, şüphelinin Elektronik İşlem Yasasını ya da Pornografi Yasasını ihlalden suçlanabileceğini söylemişti.

Cakarta'nın güneyindeki bir otoyolda bulunan elektronik ekranda bir Japon porno filminin görülmesi, sürücüleri şoke etmişti.

Cuma günkü olayda, filmin 5 dakika boyunca ekranda gösterilmesinin ardından elektrik kesilmişti.

Ancak porno filmi cep telefonlarına kaydetmiş ve olay kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

İşyerinde gözaltına alınan şüphelinin, sisteme giriş şifrelerini billboardda gördükten sonra böyle bir şaka yapmaya karar verdiği bildirildi.

Endonezya'da porno sitelere giriş yasak.

Ülkede daha önce cinsel içerik bulunduğu gerekçesiyle Tumblr ve Vimeo gibi siteler de yasaklanmıştı.

Endonezya'da, Elektronik İşlem Yasasını ihlal eden kişiler 6 yıla kadar hapse ve 77 bin dolar para cezasına çarptırılabiliyor.

Ülkede Pornografi Yasasının ihlalinin cezası da 12 yıla kadar hapis.