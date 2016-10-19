Dev dolandırıcılık operasyonu; telefon yerine poşet çay, cinsel içerikli hap, bozuk saat...

İstanbul'da kurdukları 'çağrı merkezi' aracılığı ile sözde bazı kamu kuruluşlarından aradıklarını söyleyerek "çekiliş yaptık cep telefonu kazandınız", “borcunuz var ödemezseniz icra gelecek", “Çeyrek altın kazandınız" diyerek, vatandaşları dolandıran şebekeye polisbaskın yaptı. Baskında şebekenin çalıştırdığı 45 kişi ile örgüt lideri oldukları öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vaat ettikleri cep telefonu yerine vatandaşlara, poşet çay, masaj kremi, cinsel içerikli haplar, bozuk kol saatleri ve cep telefonlar gibi eşyalar gönderdikleri öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Aksoyer'in haberine göre, şebekenin kullandığı bilgisayarı inceleyen polis ilk anda on binlerce kişiye ait cep telefonu ve bazı kişisel bilgilere ulaştı. Şüphelilerin bunları nasıl elde ettiği araştırılıyor.

Böyle dolandırdılar

İstanbul'da polise başvuran vatandaşlar, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Polise başvuran mağdurlardan biri “Beni arayarak kendilerini Teknoloji Genel müdürlüğü personeli olarak tanıttılar. Kredi kartı ile yaptığım alışveriş karşılığında çekilişe katıldığımı ve 2 bin 750 lira değerinde hediye paketi kazandığımı söylediler. Bunun 1000 lirasını hediye çeki olarak alacağımı, diğer bölümün ise akıllı cep telefonu olarak bana gönderileceğini belirttiler. İşlemler karşılığında benden istenen 169 lirayı PTT şubesi aracılığı ile onlara gönderdim. Ancak bana gelen paketin içinden sadece kırık bir cep telefonu çıktı" dedi.

Dolandırıcılık şebekesi ile ilgili şikayetlerin hızla arttığı müracaatçı sayısının kısa sürede 22'ye çıktığı öğrenildi. Bazı mağdurların sözde hukuk bürosundan aradığını belirten şüpheliler tarafından “Borcunuz var. Ön ödeme yapmazsanız, evinize icra gelecek" denerek dolandırıldığı, bazılarından ise “çeyrek altın kazandınız" vaadiyle para alındığı tespit edildi.

5 yönetici 45 çalışan gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis, şüphelilerin dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdikleri Esenyurt, Sultaniye mahallesi, Cumhuriyet meydanında bulunan bir iş merkezinin 6. katında bulunan merkezine baskın yaptı. Yapılan baskında çetenin elebaşı olduğu iddia edilen Murat K.(43), Hüseyin B. (19), Volkan K. (19), Adem G. (45), Sezer A. (48) ile 45 çalışan gözaltına alındı. İfadeleri alınan çalışanlar serbest bırakılırken, şebekede yönetici konumunda bulunan 5 kişi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

Cep telefonu yerine cinsel içerikli hap göndermişler

Şüphelilerin telefonda vaat ettiklerine karşılık mağdurlara, poşet çay, masaj kremi, sıkılaştırıcı jel, cinsel içerikli haplar, bozuk kol saati ve kırık cep telefonları gönderdikleri öğrenildi.

Telefonları nasıl buldukları araştırılıyor

Öte yandan dolandırıcılıkta kullanılan 56 bilgisayar polis tarafından incelemeye alındı. Bilgasayarlarda şu ana kadar on binlerce kişinin cep telefon numaraları ve bazı özel bilgilerinin bulunduğu öğrenildi. Bilgisayarların incelemesi sürerken şüphelilerin bu bilgileri nasıl temin ettiklerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

5 kişi tutuklandı

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Murat K. (43), Hüseyin B. (19), Volkan K. (19), Adem G. (45), Sezer A. (48) adliyeye sevk edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, bazı kamu kuruluşlarının isimlerinin kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.