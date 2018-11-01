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Spor

Dev derbinin hakemi belli oldu

Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak

01 Kasım 2018 20:13

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

3 Kasım Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halis Özkahya

4 Kasım Pazar

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor: Halil Umut Meler

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Alper Ulusoy

5 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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