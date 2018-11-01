Dev derbinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın saat 21.00'da oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Derbide Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak diğer karşılaşmaların hakemleri şöyle:

Başakşehir – Beşiktaş / Halis Özkahya

Trabzonspor – Bursaspor / Alper Ulusoy

Kasımpaşa – Antalyaspor / Ümit Öztürk

Akhisarspor – Erzurumspor / Mete Kalkavan

Ankaragücü – Kayserispor / Halil Umut Meler

Alanyaspor – Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır

Göztepe – Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor – Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu