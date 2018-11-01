Dev derbinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın saat 21.00'da oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Derbide Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Özgür Yankaya yapacak.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak diğer karşılaşmaların hakemleri şöyle:
Başakşehir – Beşiktaş / Halis Özkahya
Trabzonspor – Bursaspor / Alper Ulusoy
Kasımpaşa – Antalyaspor / Ümit Öztürk
Akhisarspor – Erzurumspor / Mete Kalkavan
Ankaragücü – Kayserispor / Halil Umut Meler
Alanyaspor – Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır
Göztepe – Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor – Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu