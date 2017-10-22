Dev derbide puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'in 9. haftasında namağlup lider olarak yoluna devam eden Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi Galatasaray'da 34'te sarı kart gören Younes Belhanda 73'te sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 9. haftasına gelinirken oynanan 80'inci derbi maçı, ligde 0-0 biten ikinci karşılaşma oldu. Diğeri ise aynı gün oynanan Sivasspor-Bursaspor maçı oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 23'e çıkaran Galatasaray lider konumunu en yakın rakibi Göztepe'ye yaptığı 6 puan farkla korurken; Fenerbahçe puanını 15'e çıkarmasına karşın 6'ncı sırada kaldı.

Maçın Önemli Anları

'1 Maç, Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.

'2 Mariano, seri çalımlarla 3 rakibinden sıyrıldı. Çalımladığı oyunculardan Ozan Tufan geri dönerek Brezilyalı futbolcuyu faulle durdurdu.

'3 Galatasaray önce Gomis, sonra Feghouli ile ceza sahasında yakaladığı müthiş fırsattan yararlanamadı. Gomis, karambol anında önüne seken topu ıslakasa da Feghouli vurdu ancak top kornere çıktı. Sarı-kırmızılılar, köşe vuruşundan etkili bir hücum geliştiremedi.

'5 Editörün yorumu: Galatasaray, beklenilen başlangıcı yaptı. Ev sahibi sarı-kırmızılı ekip oldukça baskılı ve iştahlı oynuyor. Fenerbahçe ise önceliği rakibinin baskısını kırmaya vermiş durumda. Galatasaray, 5 dakikada 3 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi.

'6 İlk kez rakip ceza sahasına gelen Fenerbahçe, Janssen'le etkili bir pozisyon yakaladı ancak pozisyonun öncesinde Hollandalı futbolcunun Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı.

'8 Igor Tudor ve Aykut Kocaman arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma, 4'üncü hakemin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.

'10 Maçtaki ilk sarı kart, Hasan Ali'ye ceza sahasını sol çaprazdan gören noktada faul yapan Mariano'ya çıktı.

'15 Editörün yorumu: Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç başındaki baskısını kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini oyun kuralları dahilinde sert oynayarak durdurmak istiyor. Fenerbahçe ise özellikle Giuliano, Valbuena ve Janssen'le gol pozisyonu yaratmak istiyor ancak Galatasaray'ın sıkı savunması henüz izin vermedi.

'16 Mariano'nun sağ kanattan yaptığı orta Fenerbahçe kalecisi Carlos Kameni'de kaldı.

'19 Galatasaray'da sakatlanan Serdar Aziz oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Latovlevici.

'20 Gomis, Kameni'yle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı kaleci, Gomis'e gol izni vermedi.

'23 Editörün yorumu: Galatasaraylı futbolcular arasındaki mesafe her geçen dakika daha fazla açılıyor. İlk 5 dakikada yakın ve hızlı oynayan sarı-kırmızılılar, Tudor'un önceki açıklamalarında belirttiği gibi "Gücünü verimli kullanarak" oynamaya çalışıyor.

Fenerbahçe ise özellikle kanatlardan hızlı hücum yapmayı deniyor. İki takım da 3'üncü bölgeyi geçtiği anda gole yakın oynuyor.

'24 Maçtaki ikinci sarı kart, Giuliano'ya orta alanda sert bir faul yapan Jason Denayer'e çıktı. Denayer, orta alanda Brezilyalı futbolcuya müdahalesiyle Fenerbahçe'nin hızlı hücumunu engelledi.

'27 Galatasaray ön alanda Tolga'nın presiyle çok etkili olabilecek bir pozisyon yakaladı. Tolga'nın ön bölgede kaptığı topu aktardığı Gomis, etkili bir vuruş yapamadı.

'30 Maicon'un orta yuvarlağa yakın noktadan yaptığı ortaya Belhanda vurdu. Top, direğin az farkla üstünden auta gitti.

'31 Editörün yorumu: Ev sahibi Galatasaray, bu dakikalarda ön alandaki preslerini yeniden artırdı. Maçın ilk dakikalarında önde yoğun baskıyla oynayan Galatasaray, ilk yarım saatin ardından yeniden önde baskı yapıyor.

'34 Belhanda, Josef'e yaptığı faulün ardından topa vurduğu gerekçesiyle Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

'36 Bir süredir rakip ceza sahasına giremeyen Fenerbahçe, Hasan Ali'nin pasında Janssen'le pozisyon fırsatı yakaladı. Hollandalı futbolcunun içeriye sert kestiği topu Galatasaray savunmasında Maicon uzaklaştırdı.

'39 Rakiplerinden zarif hareketlerle sıyrılan Ozan Tufan, uzak mesafeden kaleyi yoklamak istedi ancak milli futbolcunun şutu farklı şekilde auta gitti. Bu vuruş, sarı-lacivertli ekibin ilk şutu oldu.

'40 Fenerbahçe, Janssen ve Giuliano'yla oldukça etkili bir hücum organizasyonu geliştirdi. Ancak Denayer'in hızla kapattığı pozisyonda Janssen istediği vuruşu yapamadı; aut.

'43 Fenerbahçe Janssen'le bir pozisyondan daha yararlanamadı! Sarı-lacivertlilerin hızlı ve kalabalık geldiği pozisyonda Valbuena'nın pasında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Janssen, kaleye paralel bir vuruş yaparak etkili pozisyonu değerlendiremedi.

'44 Luis Neto, Fenerbahçe adına mücadelenin ilk sarı kartını gören isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe başladı.

'49 Tolga ceza sahası içinden direk dibine sert bir kafa vuruşu yaptı, Kameni son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Köşe vuruşunda Gomis'e açılan orta, Fransız futbolcunun vuruşuyla auta gitti.

'53 Isla, Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktada Fernando'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hem faul, hem de itirazları üzerine Cüneyt Çakır, Fernando'ya sarı kartını gösterdi.

'54 Valbuena, Muslera'nın hatalı degajında önünde kalan topu direkt kaleye göndermek istedi ancak vuruşu farklı şekilde auta gitti.

'57 Igor Tudor ve Neustadter arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gomis'in Neustadter'den topu kaptığı müdahalenin ardından Cüneyt Çakır'ın faul düdüğüyle ikili arasında kısa süreli yaşanan tartışma, oyunun akmasıyla devam etti.

Üst üste gelen fauller üzerine sahaya pet şişeler ağırlıkta olmak üzere yabancı maddeler atıldı.

'58 Dakika itibarıyla Galatasaray 16, Fenerbahçe 8 faulle oynuyor.

'59 Hasan Ali'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu ve taraftarlar penaltı bekledi. Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

Yardımcı hakemlerden Tarık Ongun, kafasına gelen yabancı madde yüzünden yaralandı ve maç şu an durdu.

'61 Tarık Ongun'un ciddi bir sakatlığı yok, oyun tekrar sürüyor.

'68 Editörün yorumu: İlk yarısı nispeten daha çok pozisyon olan maçın ikinci yarısı 'çiğ' bir orta saha mücadelesi tadında geçiyor. İki takım da net bir fırsat yaratamazken oyun kısa süreli ancak sık periyotlarla bir şekilde -yabancı madde, faul, sakatlık- duruyor. İki takımın da özellikle ikinci yarıda keyif vermediği bir maç oluyor.

'71 Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Roberto Soldado oyuna giriyor. Çıkan futbolcular Valbuena ve Janssen.

'73 Cüneyt Çakır, Belhanda'ya 'hakemi aldatmaya yönelik hareket' nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi, Galatasaray 10 kişi!

'77 Maçta bir sarı kart daha çıkıyor. Bu kez kartı gören isim 6 dakika önce oyuna giren Alper Potuk.

'80 Editörün yorumu: Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler, ceza sahası çevresinde top yaparak rakip savunmada açık arıyor ancak ev sahibi Galatasaray henüz fırsat vermedi.

Gomis oyundan çıktı. Yerine giren oyuncu Eren Derdiyok.

'86 Editörün yorumu: Galatasaray bu dakikalarda kapanarak savunma yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda sahada bulunan 10 oyuncu da skoru kabullenmiş gibi oynuyor. Galibiyete mutlak ihtiyacı olan Fenerbahçe ise ataklarını iyice sıklaştırdı.

'88 Feghouli oyundan çıkıyor, yerine giren isim Ahmet Çalık.

'90+1 Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Ozan Tufan'ın yerine Aatıf Chahechouhe oyunda.

Karşılaşma sona erdi.