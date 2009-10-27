Dev deniz canavarı fosili bulundu

İngiltere'nin güney sahillerinde, devasa deniz canavarı pliosaurun fosil haline gelmiş kafatası bulundu.

Uzmanlar, Dorset açıklarında bulunan fosilin 2.4 metre uzunluğunda olduğunu ve bundan yola çıkarak yapılan tahmine göre boyunun 16 metre, ağırlığının 12 ton olabileceğini söyledi.

Son derece güçlü çene ile timsahınkine benzer bir baş yapısına sahip, jilet kadar keskin dişleri bulunan pliosaurların 150 milyon yıl önce okyanuslarda egemen bir yaşam sürdükleri tahmin ediliyor.

Kafatası fosilinin Dorset County Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.