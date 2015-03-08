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Yaşam

Dev dalgalar, 2 yaşındaki Ayşegül'ü yuttu

Demre'de abisi ve kuzeniyle sahile oynamaya giden iki yaşındaki Ayşegül Yabacı, dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi

08 Mart 2015 17:20

Antalya’nın Demre ilçesinde annesiyle birlikte geldiği deniz kenarında annesinin dalgınlığından yararlanarak kıyı şeridine yaklaşan 2 yaşındaki Ayşegül, dev dalgaların kurbanı oldu.

DHA'da yer alan habere göre, dün, Antalya'dan Demre'ye akraba ziyareti için gelen Mehmet Taner Yabacı ve Naile Yabacı çiftinin çocukları Ayşegül Yabacı (2), Arda Yabacı (4) ve kuzenleri Orhan Çalık (4) evin yakınında oynamaya başladı. Sahile dolaşmak için çıkan Mehmet Taner Yabacı, kızı Ayşegül'ün evin önünde olmadığını fark etti.

Evin çevresinde Ayşegül'ü aramaya başlayan baba, polise haber verdi. O sırada balık avlayan Hüseyin Cansev ve küçük kızın babası denizde kırmızı bir cisim gördü. Dalgaların kıyıya vurduğu Ayşe'nin cesediyle karşılaşan baba Yabacı, sinir krizi geçirdi.

Emniyet ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekilen Ayşe'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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