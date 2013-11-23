Dev çömlek Guinness yolunda

Antalya Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Dağıstanlı, 50. festival programı kapsamında yapımı başlatılan Altın Portakal Çömleği'nin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Konuyu araştırdıklarını belirten Tufan Dağıstanlı, tamamlandığında 3.60 metre çapında 5.40 metre yüksekliğinde olacak çömleğin Guinnes'e girmesine kesin gözüyle baktıklarını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre çömlek üzerinde Altın Portakal'da başlangıçtan bugüne "en iyi erkek oyuncu" ve "en iyi kadın oyuncu" seçilmiş 100 sanatçının isimlerinin yer alacağını bildiren Dağıstanlı, "Çömleğin Guinness'te yer alması, Altın Portakal imgesini ölümsüz kılacaktır" dedi.

Üç metreyi geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi - Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle düzenlenen 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programı kapsamında yapımı başlatılan, tamamlandığında dünyanın en büyük çömleği unvanına sahip olacak çömleğin boyu şimdiden 3 metreyi geçti.

35 yıllık çömlek ustası

Dev çömleğin tamamlanması için 35 yıllık çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, aralıksız çalışma yürütüyor. İtalya'da düzenlenen Dünya Çömlek Yarışması'nda 2.'lik ödülüne değer görülen Ahmet Taşhomcu, Altın Portakal Çömleği'nin yapımına Antalya-Serik yolu üzerinde kurduğu özel atölyede devam ediyor. Altın Portakal ödüllü sanatçıları ölümsüzleştirecek çömleğin yapımında, 5 ton çamur kullanılacağını belirten Taşhomcu, çömleğin fırınlanma aşamasından sonra 4 ton olacağını söyledi.

Aralık ayı ortalarında bitmesi beklenen çömleğin pişirilme işlemi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı özel bir fırında gerçekleştirilecek.