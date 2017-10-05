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Dünya

Dev bankalar Katalonya’dan ayrılma seçeneğini değerlendiriyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Katalonya’da Pazar günü gerçekleşen referandumun ardından Madrid hükümetinden bağımsızlığını ilan edeceğini açıklaması nedeniyle büyük bankalar bölgeden çıkma seçeneğini değerlendiriyor

05 Ekim 2017 20:05

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Katalonya’da Pazar günü gerçekleşen referandumun ardından Madrid hükümetinden bağımsızlığını ilan edeceğini açıklaması nedeniyle büyük bankalar bölgeden çıkma seçeneğini değerlendiriyor.
İspanya’nın iki büyük bankası Caixa Bank ve Sabadell’in genel merkezlerini Katalonya bölgesi dışına taşımayı değerlendirdiği belirtiliyor. Financial Times’da yer alan habere göre İspanya’nın üçüncü büyük bankası Caixa Bank kurumsal genel müdürlük binasını Katalonya başkenti Barselona’da tutmaya devam edip bankada mevduatı bulunan müşterilerini korumak için hukuki oturumunu bölgenin dışına kaydırmak istiyor.
İspanya’nın en büyük beşinci bankası Sabadell ise genel merkezini Katalonya bölgesinin dışına Alicante veya Madrid’e kaydırmayı planlıyor. Ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki en büyük ikinci finans kuruluşu olan Katalan bankanın hisseleri krizle birlikte bir hafta içerisinde yüzde 10 değer kaybetti.

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