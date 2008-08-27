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Yaşam

Dev ayakkabı heykelleri, geliyor

100 farklı tasarımcı tarafından tasarlanan dev ayakkabı heykelleri,İstanbul sokaklarında sergilenmeye başlanacak.

27 Ağustos 2008 03:00

Shoe-Art İstanbul 2008 açık hava sergisi kapsamında 100 farklı tasarımcı ve sanatçı tarafından tasarlanan dev ayakkabı heykelleri, 1 Eylül’den itibaren İstanbul sokaklarında sergilenmeye başlanacak. Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Hotiç’in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek sergi, Ekim ayı sonuna kadar İstanbul sokaklarına renk katacak.

Şehrin en hareketli noktalarından başta Şişli olmak üzere Nişantaşı, Teşvikiye, Abdi İpekçi gibi en işlek ve hareketli caddeleri ile büyük alışveriş merkezlerinde sergilenecek heykeller, sanatı ve tasarımı eğlenceli bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Shoe-Art İstanbul 2008 kapsamında sokakları renklendirecek 100 farklı tasarıma sahip ayakkabı heykelleri, stiletto, spor ayakkabı ve motosiklet ayakkabı olmak üzere 3 farklı biçimde tasarlanmış. Uluslararası alanda da farkındalık yaratacak bir tanıtım gücü oluşturan dev ayakkabıların yükseklikleri 1.80 cm.’yi, genişlikleri ise 2.60 cm.’yi buluyor. Dünyanın önemli açık hava sergilerinden biri olmaya aday iki ay sürecek Shoe Art İstanbul 2008 Sergisi sonunda düzenlenecek müzayededen elde edilecek gelirin tamamı ise, TEMA ve Türk Kalp Vakfı'na bağışlanacak.

Proje kapsamındaki dev ayakkabı heykellerini tasarlayanlar arasında Alinur Velidedeoğlu, Arzu Kaprol, Atilla Kuzu, Bahar Korçan, Emel Acar, Ertuğrul Ateş, İdil Tarzi, İsmail Acar, Yazbükey gibi isimler yer alıyor.

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