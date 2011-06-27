Dev asteroit Dünya’yı sıyırıp geçecek

T24 - Gök bilimciler tarafından çarşamba günü keşfedilen ve 2011 MD olarak adlandırılan bir asteroitin bugün Dünya’nın atmosferini sıyırıp geçmesi bekleniyor. Gezegene 12 bin kilometreye kadar yaklaşacak olan göktaşı, Dünya’nın manyetik alanının etkisinde kalırsa atmosfere de girebilir. 2011 MD, amatör gök bilimciler tarafından teleskoplarla gözlemlenebilecek.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD Hava Kuvvetleri ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen LINEAR programının tespit ettiği 2011 MD, bugün TSİ 19.14’te Dünya’nın üzerinden çok büyük bir süratle geçecek.



NASA yetkilileri, asteroitin yerden 12 bin metre yükseklikte, Antarktika’nın açıklarında ve Güney Afrika’nın yaklaşık 3,218 km güneybatısından geçeceğini açıkladı.



Dünya’ya bu kadar yaklaşacak olmasına rağmen, 9-30 metre genişliğindeki 2011 MD tehdit oluşturmuyor. Ancak, asteroitin Dünya’nın manyetik alanından etkilenmesi ve bu yüzden yörüngesinden sapması riski var. Böyle bir durumda, 2011 MD Dünya’nın üzerini kaplayan uydulara çarpabilir.



NASA’nın California eyaletindeki Jet İtiş Gücü Laboratuar’ının verilerine göre, 2011 MD büyüklüğündeki bir gök cismi ortalama 6 yılda bir Dünya’ya yakın bir noktadan geçiyor.





Rekor şubatta kırıldı



Yetkililer, büyüklüğünün 10 metre olduğunu düşündükleri asteroitin atmosfere girecek olması halinde bile tehlike arz etmeyeceğini, çünkü “25 metreden küçük gök taşlarının atmosfer tabakalarında parçalandığını” ifade etti.



Öte yandan, 2011 MD Dünya’ya en yakın geçen asteroit olmayacak. Rekor, 4 Şubat 2011 tarihinde Dünya’ya 5,471 km yaklaşan CQ1 asteroitine ait.



Gök bilimciler, büyük teleskoplara sahip olan amatör gözlemcilerin 2011 MD’yi görebileceğini ancak asteroitin izlediği koordinatların çok iyi takip edilmesi gerektiğini belirtti.





