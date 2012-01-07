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Yaşam

Dev asker karıncalar geri döndü

Bilim insanları, milyonlarca yıl öncesinden günümüze ulaşan genleri kullanarak artık çok nadir rastlanan “süper asker karınca” üretti.

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Bilim insanları, milyonlarca yıl öncesinden günümüze ulaşan genleri kullanarak artık çok nadir rastlanan “süper asker karınca” üretti.



Devasa bir kafa ve çeneye sahip olan süper asker karıncalar, dünyada sadece birkaç bölgede nadiren görülen bir tür. Ancak bilim insanları, New York'un Long Island bölgesinde bulunan bir koloniden aldıkları larvalarla, süper asker karıncaları üretmeyi başardı.


Söz konusu kolonide, diğer karıncalara oranla daha büyük bir cüsseye sahip sekiz karınca tespit edildi. Bu karıncaların, milyonlarca yıl var olan dev atalarının genlerini günümüze taşıdıkları öngörüldü.


Kanadalı bilim insanları, dev karıncalarla aynı kolonide yaşayan normal boyuttaki Pheidole morrisi türünü inceledi ve bu türün, süper asker karıncaya dönüşmesini sağlayacak genleri barındırdığını ortaya çıkardı.



Özel hormondan süper asker


Hürriyet'in haberine göre; araştırmacılar, Pheidole morrisi’nin larvasına özel bir hormon tatbik ederek, larvada işçi veya normal asker karınca değil, devasa boyuttaki “süper asker karınca” gelişimini sağlayabileceklerini keşfetti.


Kanada’nın McGill Üniversitesi'nden Dr. Rajendhran Rajakumar, “Karıncalarda süper asker haline gelebilecekleri potansiyelini keşfettik. Böylece 35-60 milyon yıl önce var olan cinsin biyolojik özelliklerine ulaşabileceğimizi gördük” dedi.


Kanadalı araştırmacılar, antik zamanlardan kalan genlere geri dönebilmenin, canlılara yeni fiziksel özellikler kazandırmak için çok önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.



Koloniyi onlar koruyor


Süper asker karıncalar, çok nadir olsa da vahşi doğada ortaya çıkabiliyor. ABD ve Meksika’daki çöllerde çok nadir görülen dev karıncalar, kolonilerini düşman karıncaların saldırılarından koruyor.


Asker karıncalar, dev kafalarını koloninin girişini bloke etmek ve koloniye yaklaşan karıncaları püskürtmek için kullanıyor.



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