Deutsche Welle'den Türkçe kanal planı

Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dillerinde televizyon yayını yapan Almanya'nın yurt dışı yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) yakın bir gelecekte bu diller arasına Türkçe'yi de eklemek istiyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, Çarşamba günü Federal Meclis Kültür Komisyonu'nda yaptığı açıklamada kanalın kurulmasının şartının meclisin DW'nin bütçesinin artırılmasına onay vermesi olduğunu belirtti. Limbourg, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin koalisyon sözleşmesinde DW'nin bütçesinin artırılması üzerinde uzlaştıklarının altını çizdi.

DW'nin dünya genelinde haftalık 157 milyon kullanıcıya ulaştığını belirten DW Genel Müdürü, bu sayıyı 210 milyona çıkartmayı hedeflediklerini açıkladı. Limbourg, gelecek yıllarda DW'nin yayınlarında özellikle Rusya ve Doğu Avrupa, Türkiye, Arap dünyası, Sahraaltı Afrika, Afganistan, Pakistan ve İran'a ağırlık vermek istediğini söyledi.

DW Baş Editörü Ines Pohl de DW'nin Türkçe televizyon kanalı kurma planlarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Ancak kanalın ne zaman yayın hayatına başlayabileceği konusunda net bir tarih verilmedi.

Türkçe, 1962 yılından bu yana DW'nin program dilleri arasında yer alıyor. Yayın hayatına radyo yayıncılığı ile başlayan DW Türkçe, son yıllarda yayınlarını internet ve sosyal medya alanlarında yoğunlaştırdı. Almanya'nın yurt dışı yayın kuruluşu DW'nin Bonn ve Berlin'de merkezi bulunuyor. DW toplam 30 dilde yayın yapıyor.

© Deutsche Welle Türkçe