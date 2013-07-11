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Politika

Deutsche Philharmonie Merck ve Opera Swing Quartet 20. İstanbul Caz festivalinde

16 Temmuz Salı akşamı 21.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Deutsche Philharmonie Merck, Opera Swing Quartet ve Kerem Görsev sahne alacak

11 Temmuz 2013 12:45

20. İstanbul Caz Festivali, 16 Temmuz Salı akşamı 21.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen konserde,  Almanya’nın en özgün orkestralarından şef Wolfgang Heinzel yönetimindeki Deutsche Philharmonie Merck, Opera Swing Quartet ve Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından Kerem Görsev eşliğinde dinleyenleri türler arası bir yolculuğa çıkaracak.

Klasik müzik ve cazın birleşiminin en güzel örneklerinin sunulacağı gecede ayrıca Kerem Görsev’in, efsanevi caz piyanisti Bill Evans’a ithaf ettiği son albümü To Bill Evans’ta yer alan Mastic Pudding ve Abacco isimli parçalarının dünya prömiyerleri Deutsche Philharmonie Merck eşliğinde yapılacak

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