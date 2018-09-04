T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Deutsche Börse blockchain bölümü oluşturdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Almanya merkezli borsa şirketi Deutsche Börse, blockchain (blok zinciri) teknolojisi uygulamaları için “Dağıtılmış Hesap Defteri (DLT), Kripto Varlıkları ve Yeni Market Yapısı” bölümü kurdu

04 Eylül 2018 20:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Almanya merkezli borsa şirketi Deutsche Börse, blockchain (blok zinciri) teknolojisi uygulamaları için “Dağıtılmış Hesap Defteri (DLT), Kripto Varlıkları ve Yeni Market Yapısı” bölümü kurdu.
Deutsche Börse’nin yayınladığı basın açıklamasında şirketin bir süredir blok zinciri teknolojisinin farklı alanlarını araştırdığı belirtilirken, söz konusu bölümün yöneticisi Jens Hachmeister blok zinciri sisteminin “düşünsel ve keşifsel” ilk aşamasında aktif olarak uygulamaya konulduğunu söyledi ve ekledi:
“Gündemdeki eğilimleri, teknolojik gelişmeleri ve söz konusu yeniliklerin bizim değer zincirimizdeki faaliyetlerini daha iyi kavrayabilmek için çeşitli girişimlere yatırımlarda bulunduk.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçEylül DHAAlmanyaDeutsche BörseHesap Defteri DLT Kripto VarlıklarıYeni Market Yapısı”Deutsche BörseninJens Hachmeister
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24