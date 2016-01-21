Deutsche Bank'tan rekor zarar



Almanya'nın en büyük ticari bankası Deutsche Bank, John Cryan'ın yönetim kurulu başkanlığına getirilmesinden sonraki ilk mali yıl bilançosunda 6,1 milyar euroluk zarar ibraz etti. Bankanın vergi öncesi zararı ise 6,7 milyar euroyu buluyor. Deutsche Bank'ın bu kadar zarar etmesi beklenmiyordu. Banka finans krizinin en kritik yılı olan 2008'de de bu yükseklikte zarar etmemişti.

Zararın büyük bölümünün, bankanın alacaklılarıyla arasında devam eden hukuki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi. Yönetim kurulu başkanı Cryan başlattığı yapısal reformlarla ilgili olarak, sıkıntının 2020 stratejisinde öngörülen zaruri kararlar neticesinde meydana geldiğini ve alınan kararların bankanın işleyişini kolaylaştırıp daha etkili hale getireceğini duyurmuştu.

Yönetim kurulu başkanı John Cryan daha önceki bir açıklamasında, ‘bir mucize olmadığı takdirde yılı zararla kapatacaklarını' belirtmiş, 2015 yılında kâr payı dağıtılmayacağını ve banka görevlilerinin primlerinden kesinti yapılacağını söylemişti. Deutsche Bank'ın düzelmesinin uzun süreceği ve banka hisselerine yatırım yapanların sabırlı olmalarının gerektiği belirtiliyor.

Aynı zamanda Deutsche Bank hakkında açılan ABD'deki ipotek kredisi davalarının nasıl sonuçlanacağı da kestirilemiyor. Bankanın bu ve diğer davalar için ayırdığı 5,2 milyar euroluk ihtiyat akçesinin yeteceği de şüpheli. Banka, yarısı Almanya'da olmak üzere 9 bin kişinin işine son verecek. Kriz öncesine kadar Deutsche Bank'ın en kârlı faaliyet alanlarından biri olan yatırım bankacılığının da zarar ettirdiğini belirten yetkililer, sınırlı öz sermayenin zarar görmemesi için öncelikle sabit faizli değerli kağıt işlemlerinin azaltılacağını ifade ediyorlar. Deutsche Bank'ın hisse senetleri yüzde 6 oranında değer kaybederek, 2009 yılının mart ayı seviyesine indi.