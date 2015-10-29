Deutsche Bank’ta şok tasarruf önlemleri



Deutsche Bank bu yılın üçüncü çeyreğinde uğradığı 6 milyar 100 milyon'luk rekor kaybı telafi edebilmek için kesintiye gidiyor.

Almanya'nın en büyük kreditörü olan bankanın Yönetim Kurulu Eş Başkanı John Cryan, Almanya içindeki 200'den fazla Deutsche Bank şubesini kapatacaklarını ve 9 bin kadroyu iptal edeceklerini açıkladı.

Banka, ayrıca yurtdışındaki da 6 bin kadroyu azaltmayı planlıyor. Yurtdışında kesintiye de gidecek olan bankanın 10 ülkedeki faaliyetlerine son verileceği bildirildi.

Tasarruf planı

Cryan, ‘'Strateji 2020'' planı çerçevesinde alınan bu önlemlerle 2018 yılına kadar 3 milyar 800 milyon euro tasarruf etmeyi ve bankayı uzun vadede 'istikrarlı' hale döndürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kesintilerin kendileri için de kolay olmadığını ifade eden Cryan, "Ancak Deutsche Bank'ın daha ‘basit ve etkili' hale gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Temmuz ayından bu yana Jürgen Fitschen'le birlikte Deutsche Bank'ı yöneten John Cryan 2016 yılından itibaren bankayı tek başına yönetecek.