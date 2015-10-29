T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Bank’ta şok tasarruf önlemleri

Deutsche Bank yılın üçüncü çeyreğinde uğradığı zararı telafi etmek için tasarruf önlemlerini artırıyor. Banka toplam 15 bin kadroyu azaltmayı planlıyor.

29 Ekim 2015 15:23


Deutsche Bank bu yılın üçüncü çeyreğinde uğradığı 6 milyar 100 milyon'luk rekor kaybı telafi edebilmek için kesintiye gidiyor.

Almanya'nın en büyük kreditörü olan bankanın Yönetim Kurulu Eş Başkanı John Cryan, Almanya içindeki 200'den fazla Deutsche Bank şubesini kapatacaklarını ve 9 bin kadroyu iptal edeceklerini açıkladı.

Banka, ayrıca yurtdışındaki da 6 bin kadroyu azaltmayı planlıyor. Yurtdışında kesintiye de gidecek olan bankanın 10 ülkedeki faaliyetlerine son verileceği bildirildi.

Tasarruf planı

Cryan, ‘'Strateji 2020'' planı çerçevesinde alınan bu önlemlerle 2018 yılına kadar 3 milyar 800 milyon euro tasarruf etmeyi ve bankayı uzun vadede 'istikrarlı' hale döndürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kesintilerin kendileri için de kolay olmadığını ifade eden Cryan, "Ancak Deutsche Bank'ın daha ‘basit ve etkili' hale gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Temmuz ayından bu yana Jürgen Fitschen'le birlikte Deutsche Bank'ı yöneten John Cryan 2016 yılından itibaren bankayı tek başına yönetecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Deutsche BankBankYönetim Kurulu Eş Başkanı John Cryan AlmanyaCryanJürgen FitschenJohn CryanDeutsche Welle Türkçe AFP/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24