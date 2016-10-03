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Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Bank'a hükümetten eleştiri

Spekülatif ipotek kredileri yüzünden krize sürüklenen Deutsche Bank'a hükümet cephesinden de eleştiri geldi. Başbakan Yardımcısı Gabriel, bankayı sorumsuzluk ve spekülasyonculukla suçladı.

03 Ekim 2016 13:17

Medya haberlerine göre Deutsche Bank ile Amerikan makamları arasındaki ipotek kredisi anlaşmazlığında yakınlaşma sağlandı. ‘Wall Street Journal' gazetesinin 'güvenilir' kaynaklara dayanarak verdiği haberde ‘uzlaşma önerisinin henüz üst karar organlarına iletilecek olgunluğa ulaşmadığı ve ayrıntılar üzerinde çalışıldığı' belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın, diğer Avrupa bankalarıyla aynı anlaşmazlık konusu üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra açıklama yapacağı belirtildi.

Deutsche Bank'ın 14 milyar dolar para cezasına çarptırılabileceğine dair haberlerin ardından banka yönetiminin resmi makamlarla görüşmek üzere ABD'ye gideceği ve Deutsche Bank'ın para cezasının 5,4 milyar dolara düşürülmesi için Amerikan Adalet Bakanlığı ile anlaşmak üzere olduğu bildirilmişti.

Hükümetten eleştiri, özel sektörden destek

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel Tahran'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, ipotek kredisi skandalında sergilediği tutumdan dolayı Deutsche Bank'ı eleştirdi. Gabriel, "Spekülasyonu iş konsepti olarak benimseyen bir bankanın mağdur rolüne bürünmeye çalışmasına gülmek mi yoksa ağlamak mı lazım, bilemiyorum”, dedi. Deutsche Bank'ın sürüklendiği krizden daha önceki yönetim kadrolarının sorumlu olduğunu belirten Almanya Ekonomi Bakanı, yönetimin sorumsuzlukla yaptığı hatalar yüzünden binlerce banka çalışanının işsiz kalacağını dile getirdi. Gabriel, devletin Deutsche Bank'a mali yardımda bulunup bulunmayacağı ile ilgili soru üzerine, ‘bankadan ziyade bankada çalışanların durumundan endişe duyduğunu' söyledi.

Önde gelen Alman sanayi tröstleri ise Deutsche Bank'ı desteklediklerini açıkladılar. BASF denetleme kurulu başkanı Jürgen Hambrrecht, dünyaya açılan sanayi şirketlerinin Alman bankalarına ihtiyacı olduğunu belirtirken, Daimler yönetim kurulu başkanı Dieter Zetsche de ‘sağlam Alman bankalarının Alman özel sektörü için önemli olduğunu ve bankalarla şirketler arasındaki sıkı ilişkilerin muhafaza edileceğini söyledi. Alman enerji tröstü RWE'nin yönetim kurulu başkanı Peter Terium, ‘küresel rekabette ayakta kalabilmeleri için Deutsche Bank gibi küresel bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu' ifade etti. Münchner Rück adlı reasürans şirketi krize rağmen Almanya'nın en büyük bankası ile olan iş bağlantılarına son vermeyeceklerini duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, AFP/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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