Deutsche Bank zarar etti



Deutsche Bank, üçüncü çeyrekteki zararın 6 milyar 200 milyon euroyu bulacağını tahmin ediyor. Olumsuz rakamlarda hukuki ihtilaflar nedeniyle yapılan ödemelerin etkili olduğu belirtildi.

Deutsche Bank, net zararın yılın ilk 9 ayında net 4 milyar 800 milyon euroya ulaşmasını öngörüyor. Kesinleşmiş rakamlar ve geleceğe ilişkin stratejinin 29 Ekim'de duyurulacağı açıklandı.

Yönetimin hissedarlara 2015 yılı için herhangi bir kâr dağıtımı yapmama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

Faiz manipülasyonundan Libor skandalına

Deutsche Bank, aralarında faiz manipülasyonu ve "Libor skandalı"nın da bulunduğu birçok skandala karıştı. Banka, faiz manipülasyonu çerçevesinde ABD ve İngiliz otoriteleri ile anlaşma yoluna giderek 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

"Libor skandalı" çerçevesinde şimdiye kadar Avrupalı bankalar arasında en yüksek cezaya çarptırılan banka Deutsche Bank olmuştu.

Postbank'ı sattı

AB Komisyonu skandala karışan bankalara yaklaşık 1 milyar 710 milyon euro para cezası vermiş, bankalar arasında en büyük ceza 725 milyon euro ile Deutsche Bank'ın payına düşmüştü.

Deutsche Bank, 2008 yılında devraldığı Postbank ile yollarını ayırarak da dikkat çekmişti.