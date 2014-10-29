Deutsche Bank zarar açıkladı



Deutsche Bank'ın zarar etmesinde, hukuki ihtilaflar nedeniyle yapılan ödemelerin etkili olduğu belirtildi. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Eşbaşkanları Jürgen Fitschen ve Anshu Jain açıklamalarında, "yeni düzenleme ve yatırımların" da gelişmede etkili olduğuna dikkat çekti.

Deutsche Bank hakkında açılan muhtelif dava ve soruşturmalar devam ediyor. "Libor skandalı" olarak adlandırılan bankalar arası faiz manipülasyonu şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. ABD'deki ipotek kredisi mağdurları Deutsche Bank'ı mahkemeye verdi. Banka ayrıca ABD'nin kara listeye aldığı bazı ülkelerle iş yaptıkları şüphesiyle incelemeye alındı.

Münih Savcılığı, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Jürgen Fitschen hakkında yanlış ifade verdiği iddiasıyla dava açtı. Eski Yönetim Kurulu başkanları Rolf Bauer ve Josef Ackermann ile iki yönetim kurulu üyesi de aynı davada yargılanacak. Deutsche Bank'ın üst düzey hukuk danışmanlarından Calogero Gambino bir süre önce New York'ta ölü bulunmuştu.