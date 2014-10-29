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Ekonomi
Deutsche Welle

Deutsche Bank zarar açıkladı

Deutsche Bank, bu yılın üçüncü çeyreğinde 94 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.

29 Ekim 2014 14:54


Deutsche Bank'ın zarar etmesinde, hukuki ihtilaflar nedeniyle yapılan ödemelerin etkili olduğu belirtildi. Deutsche Bank Yönetim Kurulu Eşbaşkanları Jürgen Fitschen ve Anshu Jain açıklamalarında, "yeni düzenleme ve yatırımların" da gelişmede etkili olduğuna dikkat çekti.

Deutsche Bank hakkında açılan muhtelif dava ve soruşturmalar devam ediyor. "Libor skandalı" olarak adlandırılan bankalar arası faiz manipülasyonu şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı. ABD'deki ipotek kredisi mağdurları Deutsche Bank'ı mahkemeye verdi. Banka ayrıca ABD'nin kara listeye aldığı bazı ülkelerle iş yaptıkları şüphesiyle incelemeye alındı.

Münih Savcılığı, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Jürgen Fitschen hakkında yanlış ifade verdiği iddiasıyla dava açtı. Eski Yönetim Kurulu başkanları Rolf Bauer ve Josef Ackermann ile iki yönetim kurulu üyesi de aynı davada yargılanacak. Deutsche Bank'ın üst düzey hukuk danışmanlarından Calogero Gambino bir süre önce New York'ta ölü bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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