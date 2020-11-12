Deutsche Bank raporu: Evden çalışmayı tercih edenler daha fazla vergi ödemeli

Alman Deutsche Bank'ta uzmanlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla pek çok işyerinde uygulanan evden çalışma sistemi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, "İşyerinde de çalışabileceği halde evden çalışma seçeneğini kullananlardan daha çok vergi alınmalı ve bu gelir, düşük ücretlere çalışanlara yardım için kullanılmalı" ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Deutsche Bank'ın raporuna göre, işyerinden çalışmalarında bir sakınca olmadığı halde kendilerine sunulan evden çalışma seçeneğini tercih edenler, bu ayrıcalıklı durumdan dolayı vergi ödemeli, bundan elde edilen gelir de düşük ücretli işçilere yardımcı olmak için harcanmalı.