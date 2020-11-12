Deutsche Bank raporu: Evden çalışmayı tercih edenler daha fazla vergi ödemeli

Alman Deutsche Bank'ta uzmanlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla pek çok işyerinde uygulanan evden çalışma sistemi hakkında bir rapor hazırladı. Raporda, "İşyerinde de çalışabileceği halde evden çalışma seçeneğini kullananlardan daha çok vergi alınmalı ve bu gelir, düşük ücretlere çalışanlara yardım için kullanılmalı" ifadeleri yer aldı.
Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Deutsche Bank'ın raporuna göre, işyerinden çalışmalarında bir sakınca olmadığı halde kendilerine sunulan evden çalışma seçeneğini tercih edenler, bu ayrıcalıklı durumdan dolayı vergi ödemeli, bundan elde edilen gelir de düşük ücretli işçilere yardımcı olmak için harcanmalı.
Deutsche Bank'taki ekonomistler, uzaktan çalışmayı seçen çalışanlarından gün başına yüzde 5 kesinti yapılmasını önerdi. Bu uygulamanın ortalama bir çalışanı daha yoksul bir hale getirmeyeceğini savunan ekonomistler, bunu da ulaşıma, işte alınan yemeklere ve iş kıyafetine daha az para harcanacağı gerekçesiyle savundu.
Raporda bir diğer alternatif olarak da bu vergilerin, çalışanına kalıcı olarak masa ya da iş yeri ayırmayan işveren tarafından da ödenebileceği önerisi getirildi.
ABD'de 49 milyar dolar, Almanya'da 20 milyar Euro para toplanabilir
Alman borç verenin ekonomik araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda, böylesi bir vergiden yıllık olarak ABD'de 49 milyar dolar, Almanya'da 20 milyar Euro, İngiltere'de 7 milyar terlin toplanabileceği hesaplandı. Elde edilen bu paranın düşük ücretli, işlerini evden yapamayan işçilere devlet tarafından yapılan yardımlara harcanabileceği belirtildi.
"Pandemiden sonra yeni normalin bir parçası olacak"
Deutsche Bank'ta temel kredi stratejisi ve tematik araştırma küresel başkanı Jim Reid, "Evden çalışmak pandemiden sonra 'yeni normal'in bir parçası olacak. Hesaplamalarımız, elde edilecek meblağlarla, uzaktan çalışamayan, dolayısıyla daha çok 'eski ekonomi'yi ve sağlık risklerini üstelenen düşük gelirli çalışanlara maddi gelir sübvansiyonları finanse edilebileceğini gösteriyor" dedi.