Deutsche Bank, Postbank'ı elden çıkarıyor



Deutsche Bank, 2008 yılında Postbank'ın yüzde 30'luk hissesini almıştı. Deutsche Bank, izleyen süreçte Postbank'taki hisse oranını yüzde 94,1'e kadar çıkardı. Josef Ackermann'ın yönetim kurulu başkanlığı sırasında girişilen bu satın alma operasyonuyla "uluslararası sermaye piyasasının istikrarsız yapısından bağımsızlığın sağlanması" amaçlanıyordu. Ancak Deutsche Bank 6 milyar euroya mal olan bu operasyonda umduğunu bulamadı.

Postbank'ın devrinde iki seçenek

Yönetim Kurulu'nun Postbank'ı elden çıkarmak için sunduğu seçenekler dün akşam Denetim Kurulu'nun saatler süren toplantısında değerlendirildi. Deutsche Bank sözcüsü, Denetim Kurulu'nun Postbank ile yolların ayrılmasına yeşil ışık yaktığını açıkladı. Bundan sonra iki seçenek sözkonusu: Müşteri bulunması halinde Deutsche Bank hisselerinin tamamını satacak. Diğer seçenek ise hisselerin borsa üzerinden elden çıkarılarak yüzde 50'nin altına inilmesi olarak belirlendi.

Deutsche Bank başta yatırım bankacılığı ve yurtdışı iştirakleri olmak üzere birçok alanda daralmaya gidilmesini de hedefliyor. Ayrıntılar, Pazartesi günü açıklanacak.

Sendika nasıl değerlendirdi?

Postbank çalışanlarının örgütlü olduğu hizmet sendikası Verdi gelişmeyi olumlu değerlendirdi. Verdi tarafından yapılan açıklamada, "Postbank hisselerinin borsaya sunulmasıyla yeni bir büyüme perspektifinin önünün açılacağı" belirtildi.

Faiz manipülasyonu skandalına karışan Deutsche Bank, bu hafta 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmiş, "Libor skandalı" çerçevesinde şimdiye kadar Avrupalı bankalar arasında en yüksek cezaya çarptırılan banka olmuştu.