Deutsche Bank, Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekliyor

Deutsche Bank'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimiyle ilgili beklentileri değişti. Ekonomistler TCMB'den 18 Kasım'da 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre söz konusu tahmin değişikliğinde çekirdek enflasyonun ekim ayında beklenenden düşük gelmesi ve TCMB'nin son cari açık vurgusu etkili oldu.

Banka ekonomistleri ayrıca 18 Kasım'dan sonra 16 Aralık'ta da 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini ve yıl sonu faiz beklentilerini de yüzde 15’ten yüzde 14’e düşürdüklerini söyledi.

Ekim ayında enflasyonun yüzde 20,3’lük beklentilerinin altında geldiğini belirten ekonomistler, çekirdek enflasyonunun da aşağı yönlü sürpriz yaptığını ama bunun büyük ihtimalle geçici olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ekonomistler yıl sonu manşet enflasyonun ise yüzde 19,5 olmasını beklediklerini ifade etti.