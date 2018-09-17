Deutsche Bank Londra'daki varlıklarını Frankfurt'a taşıyacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, Brexit sonrasında Londra\'daki şubesindeki bütün varlıklarını Frankfurt’a taşınacağını duyurdu.

Banka’nın resmi açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

“Brexit’ten sonra hangi bankaların Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’ta operasyonlarına devam edeceği henüz kesinleşmedi; ancak, Birleşik Krallık’taki operasyonlarımız Sağduyululuk Düzenleme Kurulu’nun kılavuzluğu altında sürecek.”

CNBC’de yer alan habere göre ayrıca banka Londra’daki şubesinde yer alan varlıklarının büyük bir kısmını Frankfurt’a taşıma ve Birleşik Krallık şubesini daha küçük bir alt şubeye dönüştürme kararı aldı.

Deutsche Bank 2017’de bankanın ana merkezini Londra’dan Frankfurt’a kararı almıştı.