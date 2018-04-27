Deutsche Bank klasik bankacılığa dönüyor

Deutsche Bank'ın yeni CEO'su Christian Sewing, Wall Street'in devleriyle aynı ligde oynama iddiasından vazgeçti. Kârının yüzde 80 oranında erimesi üzerine banka, yatırım bankacılığında yeniden yapılandırmaya gidiyor. Bu hamlenin binlerce Deutsche Bank çalışanını işinden etmesi bekleniyor.

Deutsche Bank, ayrıca ABD ve Asya'daki faaliyetlerini minimuma indirip Avrupa üzerinde yoğunlaşacak. Deutsche Bank finans müdürü James von Moltke, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki rakamların kendilerini derhal hedef küçültmeye zorladığını söyledi.

Yatırım bankacılığındaki reform uzun süredir yatırımcılar tarafından talep edilmekteydi. Yeniden yapılandırma çalışmalarının bu yılki faturası 800 milyon euroyu bulacak. 2018'i kârla kapatmayı hedefleyen Deutsche Bank'ın en önemli olağanüstü gider kalemlerini kendilerine ihtiyaç kalmayan banka çalışanlarına ödenecek tazminatlar oluşturuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Sewing kaç kişinin işten çıkarılacağı konusunda kesin açıklama yapmamakla birlikte "önemli bir rakamdan" söz etti.

Bankacılığı yeniden keşfetmek

Bankanın New York'taki yatırım şubesinden 300 uzman bankacının çıkarıldığı ve dünyanın finans merkezindeki faaliyetlerin daralmasıyla birlikte bu rakamın 1000'i bulacağı bildiriliyor. Almanya'nın en büyük bankası bütün dünyada 98 bin kişiyi istihdam ediyor.

Deutsche Bank, ABD'de öncelikle tahvil ticaretini önemli ölçüde makaslayacak. Christian Sewing bu adımın Wall Street'ten çekilecekleri anlamına gelmediğini, hisse senedi piyasasındaki faaliyetlerinin de gözden geçirilmekte olduğunu açıkladı.

Deutsche Bank denetleme kurulunun 8 Nisan'da yönetim kurulu başkanlığına getirdiği Sewing bundan böyle "Avrupa'da kök salan Deutsche Bank'ın kredi, finansman ve danışmanlık faaliyetlerine odaklanacağını" duyurdu. Sewing'in selefi John Cryan Deutsche Bank'ı yeniden rayına oturtacak reformları başlatmakta tereddüt ettiği gerekçesiyle eleştirilmekteydi.

Geç mi kalındı?

Yeni yönetimin hemen kolları sıvamasından memnun olan büyük hissedarlar atılacak adımların işletme kârında da kendini göstermesi gerektiğini belirtiyor. Bankanın kimi büyük pay sahibi ise reform planlarının "iyice düşünülmeden aceleyle atılmış adım" olduğunu ve alınacak önlemlerle ilgili kısmen muğlak ifadelerin kullanıldığını söylüyor. Reform planlarının açıklanması üç yıldır erimekte olan Deutsche Bank hisselerinin cüzi artış kaydetmesini sağladı.

Reform adımlarında maliyetin düşürülmesine öncelik veren Deutsche Bank, yatırım bankacılığından istediği hedefi yakalayamadığı için klasik bankacılığa dönmekte karar kıldı. Banka bundan böyle Almanya, İtalya ve İspanya'daki faaliyetlerini genişletip, varlıklı müşterinin servet yönetimine ağırlık verecek.

Ancak Deutsche Bank strateji değişikliğinde geç kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Credit Suisse iki yıl önce yatırım bankacılığından çekilerek sağlıklı yapıya kavuşmuş ve 2018'in ilk çeyreğinde 2015 sonrasının en yüksek işletme kârını elde etmişti. Bir önceki çeyrekte 570 milyon Euro kâr eden Deutsche Bank yılın ilk üç ayında 120 milyon euro kazanabildi. Yatırım bankacılığındaki kârı ise yüzde 13 oranında gerileyerek 3 milyar 800 milyon euroya indi. Amerikan bankaları ise aynı dönemde kârlarını katlayarak arttırdı.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe