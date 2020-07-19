Deutsche Bank’ı dolandıran menajer Ümit Akbulut Almanya'da tutuklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel’i 4 milyon Dolar dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Alman bankası Deutsche Bank’ı dolandırdığı iddiasıyla tutuklanarak Bielefeld’de bulunan cezaevine gönderildi.

2016-2017 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Gregory van der Wiel, menajer Ümit Akbulut’un o dönemde kendisini 4 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek Akbulut hakkında dava açmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümit Akbulut hakkında birçok isim aynı şikayetle mahkemeye başvurduğunu açıklamıştı.

Almanya’nın önde gelen bankalarından Deutche Bank’ı dolandırdığı iddia edilen Ümit Akbulut, Alman polisi tarafından gözaltına alınırken, Bielefeld’de bulunan ceza evine yerleştirildi. Alman Yargısı, Ümit Akbulut’u Türkiye’ye iade etmek gereken işlemleri yapacaklarını ancak Akbulut’un öncelikle Almanya’da işlediği iddia edilen suçların cezasını çekmesini istediklerini Türk yetkililere iletti.