Deutsche Bank CEO'su: Abaküs görevi gören çalışanların yerini robotlar alacak

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın CEO'su John Cryan , yapay zekâ ve otomasyonun çok sayıda çalışanının işlerini elinden alabileceğini açıkladı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 'Geçiş Sürecinde Bankalar' konulu bir seminere katılan Cryan, teknoloji geliştikçe robotların 'abaküs görevi gören' bazı çalışanların yerine geçebileceğini söyledi.

Yapay zekanın insanlığı 3. Dünya Savaşı'na kadar götürebileceği tartışılan bu günlerde, istihdam konusunda da teknolojinin bir nimet değil tehdit olabileceği endişesi artıyor.

Deutsche Bank'ın beyaz yakalı çalışanları da bu değişimden nasibini alabilir. Zira 100 bin çalışanı olan Deutsche Bank'ın yönetimi, beş yıllık bir yeniden yapılanma planı üzerinde çalışıyor.

Bankadaki muhasebeciler başta olmak üzere "bir abaküsten ibaret olmaya bir sürü zaman harcayan insanların yapacak başka şeyler bulması gerekeceğini" söyleyen Cryan, sözlerine şöyle devam etti:

Cryan ayrıca bu dönüşümün önlenemez olduğunu da ifade ederek, "Bizim bir banka olarak bu değişimlere ayak uydurup uydurmamızın önemi yok. Bu değişim zaten olacak" diye konuştu.

Akıllı otomasyon teknolojisinin ne gibi iş pozisyonlarını ortadan kaldıracağı büyük merak konusu.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, önümüzdeki yıllarda işgücü piyasasında 7.1 milyon iş tarihe gömülebilir. Risk altındaki işlerin üçte ikisi, ofis ve idare konularında.

Uzmanlara göre, yapay zekâ bazı işlerin tamamını yok ederken, bazıları insan emeğine ihtiyaç duymayı sürdürecek.

Yapay zekâ şirketi TAINA Technology, bankalara uyumlu bir otomasyon sistemi oluşturdu bile. Bu pilot proje nedeniyle işlerinden olan bazı çalışanlara ise, farklı pozisyonlar teklif edildi.

Ancak herkes bu kadar şanslı olmayacak. Uzmanlara göre, sadece düşük vasıflı işgücü değil, özellikle üretim ve idare pozisyonlarındaki birçok beyaz yakalının işleri tehdit alında.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'deki işlerin yüzde 35'i 20 yıl içinde makineleşebilir.

PwC'nin yaptığı bir araştırma da, aynı şekilde ABD'de 2030'a kadar işkollarının yüzde 30'unun yol olabileceğine işaret ediyor.

Rise of Robots (Robotların yükselişi) adlı kitabın yazarı Martin Ford ise, radikal değişimler yapılmadığı sürece yaygın işsizlik ve ekonomik krizler göreceğimizi söylüyor.