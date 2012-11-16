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Ekonomi

Deutsche Bank: Altın 2 bin doları görebilir

Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıklarda geçen hafta itibariyle rekor pozisyon alımlar görüldü

16 Kasım 2012 12:21

Alman Deutche Bank’ın yayımladığı bir raporda, merkez bankalarının para basmaya devam etmesi durumunda altının onsunun gelecek yıl 2 bin doları bulabileceği söylendi.

Deutsche Bank’ın Londra’daki Küresel Metal İşlemleri Başkanı Raymond Key, altının onsunun 2013’te merkez bankalarının para basmaya devam etmesi durumunda 2 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Key, “2 bin dolar ihtimalini düşünüyoruz ama bunun da üzerine çıkabilir” dedi.

Küresel ekonomide merkez bankalarının resesyon ve Avrupa’daki borç kriziyle baş etmek için parasal genişleme politikalarıyla para basmaları, altının 12 yıldır devamlı olarak değer kazanmasını sağladı.

Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıklarda da geçen hafta itibariyle rekor pozisyon almalar görüldü.

Standard Chartere bankasının Küresel Metal İşlemleri Şefi Jeremy East, “Altın değerli metaller içinde en iyi performansı sergileyen emtia. Altındaki yükselişin en büyük tetikçisi ise borsa yatırım fonları” dedi.

Altının onsu 6 Eylül 2011’de 1911 dolar seviyesine çıkarak rekor görmüştü. Altının onsu şu anda 1720 doların altında işlem görüyor. (CNBC-e)

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