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Ekonomi

Deutsche Bank ABD vergi reformunu suçladı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat  (DHA) –  Alman banka Deutsche Bank dördüncü çeyrekte kazançlarının 2

02 Şubat 2018 15:56

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat  (DHA) –  Alman banka Deutsche Bank dördüncü çeyrekte kazançlarının 2.75 milyar dolar azalması sebebiyle 2017 yılında 497 milyon euro (621 milyon dolar) zarar yazdı ve bu sonuçlar için ABD’deki vergi reformu kapsamında yapılan değişiklikleri suçladı. Deutsche Bank bu sonuçla birlikte üç yıldır üst üste zarar etmiş oldu. 
CNBC’de yer alan habere göre yatırım bankacılığı gelirlerindeki düşüş ve ABD’deki vergi sistemindeki değişiklikler sonucu zarar edildiğini açıklayan Alman banka 2017’nin dördüncü çeyreğinde 2.2 milyar euro net zarar yazdı. Uzmanlar Deutsche Bank’ın zararının 1.25 milyar euro olmasını bekliyordu.
2017 yılı için beklenen zarar ise 290 milyon euroyken, banka 497 milyon euro (621 milyon dolar) zarar kaydetti.
Banka tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Deutsche Bank’ın ABD’de ertelenmiş vergi varlıklarına göre yapılan düzenleme sebebiyle 1.4 milyar euro tutarında nakit olmayan ücretleri bulunuyor. Bu ücretlerin olmadığı durumda ise banka 900 milyon euro net gelir elde edebileceklerini söyledi.
Deutscha Bank CEO’su John Cryan “Sadece ABD vergi reformuna bağlı bir ücret tüm yılı vergi sonrası zararla kapatmamıza neden oldu” dedi.
Açıklamada yatırım bankacılığındaki düşük hacmin de etkenlerden biri olduğu belirtildi ve yatırım bankacılığı gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 16 düşerek 2.7 milyar euroya gerilediği açıklandı.
Bankanın hisseleri yüzde 1.9 düşüş kaydetti.

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