DEÜ Rektörü Prof.Dr. Adnan Kasman görevden alındı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından \'soruşturmanın selameti açısından\' görevden alındı.

DEÜ Rektörlüğü görevini 15 Ağustos 2016 tarihinde Prof.Dr. Mehmet Füzün\'den devralan Prof. Dr. Adnan Kasman, hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, YÖK tarafından görevden alındı. Kasman\'ın \'soruşturmanın selameti açısından\' görevden alınmasına, daha önce hakkında ortaya atılan bazı iddiaların etkili olduğu ileri sürüldü. Kasman\'ın 17-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul\'da düzenlenen Bilim Kahramanları Ödül törenine hiçbir idari görevi olmadığı halde rektörlüğü temsilen eşi Prof. Dr. Saadet Kasman\'ı görevlendirdiği, eşinin yeğeni H.K.\'yı üniversiteye taşeron işçi olarak aldığı, kuzeni B.U.\'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde taşeron işçi olarak çalıştığı sırada, hastanenin VIP bölümünde görevlendirdiği, Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı S.B.\'yi, önce İzmir Meslek Yüksekokulu sekreterliğine atadığı, ardından şube müdürü yaptığı hakkındaki dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

YARDIMCISI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

DEÜ Rektör Yardımcılığı görevinden 26 Mayıs\'ta istifa ettiği duyurulan Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman hakkında, \'Zorla ve hukuka aykırı biçimde görevden istifa ettirme, rıza ve bilgi dışında idari işlem tesis etme\" suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, istifa etmediğini öne sürüp, Kasman\'ın zoruyla imzaladığını öne sürdüğü istifa dilekçesine tarih atıldığını, bu sayede gizlice görevden alındığını iddia etmişti.

SEÇİMLERDE 3\'ÜNCÜ SIRADA YER ALMIŞTI

DEÜ Rektörlüğü için akademisyenlerin katılımıyla 2016 yılı Temmuz ayında yapılan seçimde; adaylardan Mühendislik Fakültesi\'nden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse 361, Prof.Dr. Can Karaca 253, İşletme Fakültesi\'nden Prof.Dr. Adnan Kasman 240, Prof.Dr. Mehmet Refik Mas 226, Prof.Dr. Erdal Çelik 139, Prof.Dr. Abidin Cenk Erdal 84 oy almıştı. Yapılan seçinde üçüncü sırada yer alan Kasman, 12 Ağustos 2016\'da rektörlük görevine atanmıştı.

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