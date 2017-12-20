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DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik: Özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof

20 Aralık 2017 00:21

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ\'de açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin üniversite senatosunda oy çokluğu ile kabul edildiğini açıkladı. Çelik, fakültede özel sektöre eleman yetiştirileceğini belirterek, \"Bizimkisi güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak\" dedi. 
DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitesi senatosunun ardından makamında basın toplantısı düzenledi. Açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin kurulmasıyla ilgili kararın üniversite senatosundan oy çokluğu ile geçtiğini açıklayan Prof. Dr. Çelik, sürecin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı\'nın kararı doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi. 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından istihbarat, strateji ve güvenlik görevlileri konularında bazı problemler yaşandığını ve bu konularda bir fakülte kurmayı düşündüklerini anlatan Prof. Dr. Çelik, \"Fakülte içindeki özellikle strateji bölümü sadece ülkemizin değil, bir şirketin, fabrikanın da geleceğe yönelik planlarının yapılması ve buna bağlı olarak gelecekteki muhtemel problemleri görmeye yönelik bir bölümdür. İstihbarat bölümü bu fakültenin içinde olacak. Benzer bir şekilde güvenlik görevlisi yetiştiren bir bölümümüz daha olacak\" dedi.
\'ÖZEL GÜVENLİK VE STRATEJİSTLER YETİŞTİRECEĞİZ\'
Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, fakülte fikri gündeme geldiğinde, düşüncelerini asker ve polis gibi güvenlik birimleriyle paylaştıklarını ve kendilerine olumlu geri dönüş sağlandığını ifade etti. Çelik, gazetecilerin \"İstihbarat denilince akla ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor, mezun olacakların hedefinde burası var mı?\" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
\"Ülkemizde istihbaratçı yetiştiren zaten farklı birimler var. Dolayısıyla onları alanına girmeyecek şekilde. Başta özel sektörde birtakım bilgilerin ortaya çıkmasında bunlar etkin bir şekilde görev alacak. Yani milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında ayrı olarak güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak. Mezun olanlar bu şekilde istihdam edilecek.\"
Ajan yetiştirmeyeceklerini özellikle vurgulayan Prof. Dr. Çelik, \"Böyle bir durum yok. Onun formatı apayrı. Bunun dışında kamu ve özel sektördeki firmalara bunlara özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz\" dedi. 

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