DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili'nden Cumhurbaşkanı'na destek

İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakkı Şah Yasdıman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'sahte ilahiyatçı\'lara yönelik tepkisine destek verip, dinin, doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine katıldığını söyledi.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yasdıman, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, \'sahte ilahiyatçı\'lara gösterdiği tepkiyi desteklediğini belirtti. Prof. Dr. Yasdıman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine katıldığını vurguladı. Yasdıman, şunları kaydetti:

\"Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Cumhurbaşkanımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapmış olduğu açıklamadan sonraki gelişmeleri dikkatle takip etmekteyiz. Bu açıklamayı fırsat bilen bazı kesimler, Cumhurbaşkanımızın ne dediğini sağduyu ile anlama çabası yerine, durumdan vazife çıkartarak ve haksız bir şekilde, İlahiyat Fakültelerini, İslami İlimler Fakültelerini ve Diyanet İşleri Başkanlığını adeta itibarsızlaştırma kampanyasına başlamıştır. Biz her vesile ile sürekli olarak ülkemizin en önemli dini kurumlarına saldırıp, kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalışanları kınıyoruz. Son zamanlarda kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddetin ve olumsuz açıklamaların artması üzerine, medyada yapılan haberlere bağlı olarak, kamuoyunda oluşan hassasiyeti öne çıkaran Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu konuda dikkate alınması gereken temel referansın Kur\'an olduğunu vurgulamıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasında, Kur\'an\'dan hareketle ve ona ters düşmeyecek şekilde düzenlemeler yapılabileceğini ifade ederken, bu hususa işaret etmiş ve İslam hukukunun en temel kaidelerinden birisi olan \'zamanın değişmesiyle hükümlerin değişeceği\' ilkesini dile getirmiştir.\"

İlahiyat Fakültesi\'nde verdikleri eğitim- öğretim ile geçmişi ve geleceği kucaklayabilecek, vizyon sahibi öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Dekan Vekili Prof. Dr. Yasdıman, şöyle devam etti:

\"Kur\'an ve sahih sünneti esas alan, bilimsel ilke ve yöntemlere dayalı sağlıklı yorumlar ortaya koymak ve bu bilgiyi toplumla paylaşmak konusundaki sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhurbaşkanımızın 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, arkasından da 9 Mart 2018 günü yaptığı açıklamalardaki dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine biz de katılıyoruz. Görevimizin bilincinde olduğumuzu, bu konuda hâlihazırda yapılan ve ileride yapılacak çalışmalara her türlü bilimsel katkıyı, daha önceden yaptığımız gibi, bundan sonra da vermeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.\"

FOTOĞRAFLI