DEU, Efeler Türkiye şampiyonu

İZMİR, (DHA)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) korumalı futbol takımı DEU Efeler, UniLig finalinde Yıldız Teknik Üniversitesi\'nin Yıldız Stallions takımını 13-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli\'deki final müsabakasına giderek takıma destek veren DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Yiğit maç sonunda sporcularla birlikte büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını Rektör Vekili Çelik\'in elinden alan sporcular, mutluluklarını birbirleriyle ve taraftarlarla paylaştı. Çelik, şampiyon takım oyuncularını tek tek tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Prof. Dr. Erdal Çelik, \"Dokuz Eylül Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında, spor dallarında da büyük başarılar elde etmektedir. Takımımız oynadıkları güzel oyun ve kazandıkları Türkiye şampiyonluğuyla göğsümüzü kabarttı. Onların mutluluğuna ortak olmak bizi gururlandırdı. Hem üniversitemiz hem de sporcularımızın kariyeri açısından çok önemli bir başarı. Takımımız kalitesini ve değerini UniLig süresince sergilediği mücadele ile gösterdi ve bunu şampiyonlukla taçlandırdı. Kendilerine üniversitemiz adına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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