Detroit'te aracıyla baskül köprünün bir ucundan diğer ucuna atlamayı deneyen sürücü kaza yapıp gözaltına alındı

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ABD'nin Detroit kentinde 26 yaşında bir kişi arabasıyla baskül köprünün bir ucundan diğer ucuna atlamaya alıştı.

Fort Street baskül köprüsünün operatörü olay anıyla ilgili konuşurken, "Baktım ve dedim ki, 'Of hayır umarım bunu yapmıyordur'... Dört lastiğini birden patlattı ve girişe çarptı" ifadelerini kullandı.

Polisin olaydan bahsederken "Dukes of Hazzard" filmine göndermede bulunduğu ifade edildi. Sürücü mucizevi bir şekilde yaralanmadan kurtuldu ancak polis tarafından gözaltına alındı.

Sürücünün arabasının ön camının kırıldığı, lastiklerinin patladığı ifade edildi. Araç ayrıca köprünün güvenlik kapısına zarar verdi.

Detroit Pree Press'in aktardığına göre ismi paylaşılmayan sürücünün mülke kasti zarar vermekle suçlanması bekleniyor.