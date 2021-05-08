Detroit Nehri'nde 100 yaşından büyük olduğuna inanılan bir "canavar" bulundu

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ABD'de bilim insanları, "gerçek bir göl canavarı" ile karşılaştıklarını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda balığın 100 yaşından büyük olabileceği kanısına varıldı.

2 metreden daha uzun ve 109 kilogram ağırlığında olan balığın Detroit Nehri'nde Alpena Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Ofisi tarafından nisan ayında yakalandığı açıklandı.

Uzmanlar boyu ve genişliği nedeniyle balığın 100 yaşından büyük olduğuna inanıyor. Balığın aynı zamanda bir ABD nehrinde bulunan Mersin balığıgillere ait en büüyük balıklardan biri olduğu belirtildi.

Alpena Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Ofisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Bu balık yüksek ihtimalle 1920'li yıllarda Detroit Nehri'nde yumurtadan çıktı" denildi.