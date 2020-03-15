Detriot Pistons'lı Wood da Koronavirüs'e yakalandı

NBA takımlarından Detroit Pistons forması giyen Christian Wood'un Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi.



The Athletic yazarı Shams Charania'nın haberine göre 24 yaşındaki Christian Wood'un koronavirüs testi pozitif çıktı.



Detroit Pistons, 8 Mart günü koronavirüs testleri pozitif çıkan iki basketbolcu Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın forma giydiği Utah Jazz ile karşılaşmıştı

Christian Wood, Utah Jazz maçında 30 sayı 11 ribaunt ile oynamıştı. Wood'un genel durumunun iyi olduğu ve testi pozitif çıkmasına rağmen hastalık ile ilgili bir belirtisi göstermediği de gelen haberler arasında.