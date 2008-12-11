Detoks diyeti vücudun direncini düşürüyor

Yanlış detoks zararlı

Diyetler neden hasta ediyor

Detoks diyetlerin son günlerde moda olduğunu belirten Diyetisyen Meltem Üney, detoksun, 2 günlük ve 1 haftalık süreçler içinde vücutta ki toksinleri uzaklaştırmak için yapılan sıvı besinlerden oluşan bir diyet türü olduğunu söyledi.Karpuz, lahana, maydanoz suyu, yüksek miktarda soda tüketimi gibi sıvı besinlerin kullanıldığına dikkat çeken Üney, “Detoks diyetiyle birlikte vücut enerji ihtiyacını karşılayamıyor ve direnci düşürüp dokunun zarar görmesine neden oluyor.Detoksla vücudumuzdan toksinleri uzaklaştırmak amaç edinilmelidir. Toksinler vücudumuzda çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir. Sigara, kirli hava, mangalda pişirilen yiyecekler, kızartmalar, uygun saklanmayan besinler bazı toksinleri bulundurur” dedi.Detoks diyetinde ki amacın sadece sıvı besinleri alınmasıyla aç kalmanın olmadığını dile getiren Meltem Üney, uygun besinleri kullanılmasını ve bütün besinlerden faydalanılması gerektiğine işaret etti.Vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineraller ve muhakkak su ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade eden Üney, “Detoks diyetinin vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini karşılanmadığı için erken yaşlanma, kronik hastalıklar ve kansere de zemin hazırlıyor. Mucize besin yoktur, düzenli ve size özel olan beslenme programı vardır” diye konuştu.