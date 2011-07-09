-DESTİCİ: YENİ ANAYASA İÇİN İYİMSER DEĞİLİM ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni Anayasa için iyimser olmadığını belirterek, AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda samimi olduğunu düşünmediğini, parti çıkarını milletin ve ülkenin önüne koyduklarını söyledi. Destici, BBP'nin olağanüstü kongresinde seçilen Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, hükümet programını değerlendirdi. Aile yapısının korunması, gençlerin ahlaki yozlaşmadan, uyuşturucu ve fuhuştan korunmasına yönelik önlemlerin programda yer almadığını ifade eden Destici, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak, işsizliği önleyecek, adil vergi sistemi öngören, köylüleri tarım ve hayvancılığa teşvik edecek adımlar göremediklerini belirtti. Destici, ''İhracat 120 milyar dolara yükseldi diye sevinenler 300 milyar dolar ithalattan bahsetmiyor, dolar rezervinin 90 milyar dolara çıktığını söyleyenler, cari açığın 60 milyar dolar olduğundan bahsedemiyor'' diye konuştu. Destici, hükümet programında yerli otomobil üretiminin teşvik edilmesi dışında BBP'yi heyecanlandıran bir şey bulunmadığını söyledi. Mustafa Destici, TBMM'de yemin etmeyen BDP'li milletvekillerinin Diyarbakır'da toplanmasıyla ilgili olarak, ''Türkiye'de adeta ayrı bir Meclis kuruluyor ve Türkiye'yi yönetenler olanları adeta seyrediyor. Meclis'i boykot etmeye kimsenin haddi de hakkı da yoktur. Eğer gelip yemin etmezlerse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini yapmalıdır'' dedi. Bu parlamento döneminde en önemli konunun yeni Anayasa olacağını anlatan Destici, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedelemeyecek, mutabakatla yapılacak Anayasa'ya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Destici, bir soru üzerine, 2007'deki anayasa değişikliği çalışması sırasında hazırladıkları taslağı genişleterek ve güncelleyerek kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Yeni anayasa için iyimser olmadığını belirten Destici, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ve MHP'nin bu konuda samimi olduklarını düşünmüyorum. Seçimden önce geldikleri siyasi ortamı devam ettiriyorlar. Parti çıkarını milletin ve ülkenin önüne koymuş durumdalar'' diye konuştu. Türkiye'de AK Parti'ye alternatif olacak tek partinin BBP olduğunu öne süren Destici, ''CHP, AK Parti'ye alternatif olamaz. CHP ne yaparsa yapsın, oy oranı yüzde 30'u geçemez. MHP'nin oy potansiyeli de bellidir. AK Parti'ye, MHP'ye, Saadet Partisi'ne, HAS Parti'ye oy verenler BBP'ye de oy verebilir. BBP'nin Türkiye üzerindeki hinterlandı yüzde 80'dir'' dedi. Destici, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında radarların çalışmadığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, zor olmasına rağmen hukuk sınırları içinde kaldıklarını belirtti. ''Biz bu olayı zaten biliyorduk'' diyen Destici, çalışmayan radarların Türk Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu, Esenboğa'daki radarların çalıştığını söyledi. Hava kuvvetlerinin kaza sırasında bölgede savaş uçağı uçmadığını, Genelkurmay Başkanlığının ise daha sonra 3 savaş uçağının uçuş yaptığını bildirdiğini anlatan Destici, ''Şüpheler kaldırılacağına giderek daha da derinleştiriliyor. Bu hadisenin aydınlatılmaması için inat ediliyor. Şüpheleri çözecek olan yargıdır. Beklentimiz bir an önce gerçeğin ortaya çıkarılması'' diye konuştu.