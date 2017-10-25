Destici’den erken seçim açıklaması

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim açıklamaları ile ilgili olarak, ülke gündeminde öncelikle erken seçimin değil, uyum yasalarının olması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantısında ilk olarak terörle mücadele de şehit düşen askerlere rahmet ederek başlayan Destici, “Diyarbakır\'da kahpe bir saldırı sonucu önce ağır yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Dicle şehidimize ve onun şahsında bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Bu vatan ve bu millet onlara minnettardır. Gazilerimize Rabbim acil şifalar niyaz etsin. Sınırlarımız dışında kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin Mehmetçiğimizin, polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

KURULTAYI DEĞERLENDİ

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 10. Olağan Büyük Kurultayı değerlendiren Destici, şöyle konuştu: “Ben öncelikle bu kurultayımızın şahıslarımıza, camiamıza, ülkemize Türk ve İslam coğrafyasına hayırlı ve uğurlu olmasını bir kere daha yüce Allah\'tan niyaz ediyorum. Rabbime de şükrediyorum bize böyle güzel bir kurultay yapmayı nasip etti izin verdi. Bu kurultay vesilesiyle önce delegelerimize, daha sonra genel merkez yöneticilerimize, il ilçe teşkilatlarımıza özellikle Alperen Ocaklarımıza ve gençlerimize, her bir üyemize, salonu dolduran bütün dava arkadaşlarıma, salonumuzu onurlandıran şereflendiren misafirlerimize, kıymetli basın mensuplarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere telgraf göndererek ve bizzat telefon açarak tebrik eden muhterem zevata sizlerin huzurlarınızda bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Ayrıca kurultay sürecimizde maddi manevi destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum”

TÜRK VATANDAŞLARININ KÖPEKLE ARANMASINA TEPKİ

Viyana da Türk vatandaşlarının köpeklerle aranmasına tepki gösteren Destici, “Bu çok çirkin bir davranıştır\" dedi. Destici, Avusturya hükümetinin bu tutumuyla ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni ne Türk milletini ne de orada yaşayan Türk vatandaşlarını yıldıramayacağını, sindiremeyeceğini bilmesini istedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRDİ

Ana Muhalefet Partisi’nin erken seçim çağrısını değerlendiren Destici, “Bence CHP erken seçim çağrısından önce bir uyum yasaları çağrısı yapması lazım. Yani uyum yasaları siyasi partiler yasası’nındemokratikleştirilmesi, seçim kanunun demokratikleştirilmesi niye bunlarla ilgili çağrı yapılmıyor.Mecliste bunlarla ilgili teklifler, öneriler verilmiyor. Neden? Çünkü hepsi nemalanıyor bundan” şeklinde konuştu.

Son Halife Abdülmecit Efendi\'nin köşkünde sergilenen ve büyük tepki sergiyi de değerlendiren Destici, “Öncelikle bunu kınadığımı bunun sanatla da izah edilemeyeceğini bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Biz zaten serginin içeriğine karşı olduğumuzu, yapıldığı yer açısından da doğru bulmadığımızı yanlış bulduğumuzu ifade etmiştik. Ama bununla birlikte oraya saldırı yapılmasını da doğru bulmuyorum. Yani bu işin üç beş kişinin saldırısıyla değil bizzat devletin buna müsaade etmemesi lazım” diye konuştu.

AKŞENER’İN KURDUĞU PARTİYİ DEĞERLENDİRDİ

Bir gazetecinin ‘yeni kurulan parti ile ilgili düşünceleriniz nedir?’ şeklindeki sorusuna Destici şu şekilde cevap verdi: “Türk milliyetçilerinin ülkücülerin ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyor dedim. Ama o arkadaşların böyle bir tercihi oldu. Tercihlerine de saygı duyuyorum ama ortaya çıkan kadroya kurucular kuruluna da baktığımız zaman zaten bir ülkücülük ya da Türk milliyetçiliği iddiasında değilde daha çokluğu Merkez iddiası olan bir siyasi parti ile karşı karşıyayız. Hayırlı olsun.”

(FOTOĞRAFLI)