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Politika

Destici'den Erdoğan'a tebrik

Büyük Birlik Partisi, 16 Nisan'da gerçekleşen referandumda 'Evet' propagandası yapmıştı

22 Mayıs 2017 01:13

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Destici, 998 gün sonra ve yeni sistemle AKP 3. Olağanüstü Kongresi'nde tekrar Genel Başkan olan Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı şahsına, ailesine, camiasına, milletimize, ülkemize, Türk ve İslam coğrafyasına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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