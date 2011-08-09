-DESTİCİ: YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜM SÜRECİ ELE ALINDI ANKARA (A.A)- 09.08.2011 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından, GPS cihazını devlet görevlilerinin söktüğünü ve konuyla ilgili görüntülerin özel yetkili savcılığa iletildiğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti. Destici, yaklaşık 1,5 saat süren kabulün ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede; terör, Suriye ile ilgili gelişmeler ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili sürecin ele alındığını bildirdi. Destici, şunları söyledi: ''Terörün bir an önce sona erdirilmesini ve Türkiye gündeminden çıkartılmasını istiyoruz. 27 yıldır maalesef Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarlar, sivil ve askeri bürokrasi aynı konseptle, aynı kararlılıkla terörle mücadele ettikleri için terörle mücadelede bir başarı sağlanamadığını görüyoruz. Biz, Sayın Başbakan'a BBP olarak hazırladığımız raporu sunduk. Güvenlik alanında hükümetin bir konsept değişikliğine gittiğini görüyoruz. Biz bunu olumlu bir gelişme olarak buluyoruz. Onun dışında terörün şehir yapılanması ile ilgili ve dış destekleriyle ilgili de hükümetin bir takım adımlar içinde olduğunu biliyoruz. Biz bu konudaki gelişmeleri de olumlu değerlendiriyoruz. Bütün siyasi partilerimiz, askeri ve siviliyle bütün bürokratlarımız, bütün milletimiz, topyekun bir araya gelerek ve terörü yok edeceğiz. Terörün amacı olan ülkemizdeki bir kardeş kavgası çıkmadan bunu önleyeceğiz.'' Suriye'nin de kendileri için önemli bir konu olduğunu belirten Destici, Başbakan Erdoğan ve hükümetin bunun bilincinde olduğunu ifade etti. ''Sayın Başbakan'ın, 'Suriye bizim bir iç meselemiz' türünden bir açıklaması olmuştu. Biz, bu açıklamayı çok yanlış bir açıklama olarak bulmuyoruz'' diyen BBP Genel Başkanı Destici, Suriye'deki vatandaşların Türkiye'yi bir umut olarak gördüklerini söyledi. -''GPS CİHAZINI DEVLET GÖREVLİLERİ SÖKTÜ''- Başbakan Erdoğan'a, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Malatya Özel Yetkili Savcılığındaki dosyayla ilgili bilgi verdiğini belirten Destici, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili Başbakan Erdoğan'dan bazı taleplerde bulunduklarını dile getirdi. Destici, Başbakan Erdoğan'ın da kendilerine, hükümet olarak ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti. Helikopter kazasının ardından GPS cihazlarını kimin söktüğü konusunda görüntü bulunduğunu kaydeden Mustafa Destici, bu görüntülerin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılığa ulaştırıldığını bildirdi.