Destici: Siyonist İsrail ve Trump'ın kararını lanetliyoruz

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Siyonist İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapma ve ABD Başkanı Trump\'ın da bunu tanıyarak ABD\'nin büyükelçilik binasını Kudüs\'e taşıma kararını şiddetle kınıyor, ret ediyor ve lanetliyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz\" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve divan heyeti, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa\'yı ziyaret ederek, dün olduğu gibi bugün de, yarın da her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Filistin davasının kendileri için ortak bir dava olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

\"Filistin ve Kudüs\'ü ziyaret ettim. Oradaki yaptığımız ziyaretlerden dolayı arkadaşlarımıza bir gözaltı yapıldı. Bizim kararlı tutumumuz karşısında arkadaşlarımızı bıraktılar. İsrail basınına yansıyan haberlerden öğrendik ki biz Gazze ve Filistin\'de terörist gruplarla görüşmüşüz. Siyonist İsrail\'in terörist dedikleri, bizim kahramanlarımızdır. Bu kahramanlarımızla dün de görüştük, bugün de görüşürüz, yarın da görüşeceğiz. Biz Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayız. Siyonist İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapma ve ABD Başkanı Trump\'ın da bunu tanıyarak ABD\'nin büyükelçilik binasını Kudüs\'e taşıma kararını şiddetle kınıyor, ret ediyor ve lanetliyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve mücadele edenler ile birlikte Filistin\'in yanında olacağız.\"

\'TRUMP YANAN ATEŞE BENZİN DÖKTÜ\'

Trump’ın bu kararıyla Kudüs\'e bir ateş bombası bıraktığını vurgulayan Destici, şöyle dedi:

\"Trump yanan ateşe benzin dökmüş oldu. Fitne ateşini yakmış oldu. Belki bir din savaşlarının da başlangıcının fitilini ateşlemiş oldu. Trump ABD\'de geçmişi, kirli network\'ü itibarıyla en son başkan olabilecek kişilerden bir tanesiydi. Başkan adaylığı sürecinde ABD Yahudi lobileri ve siyonist çevrelerce desteklendi. Bunun diyetini ödüyor. Şu anda Ortadoğu ateş çemberi. Filistin\'i tekrar karıştırarak, İsrail\'in yarım kalan Filistin\'i işgal girişimini tamamlamaya bir adım olarak görüyoruz.\"

Destici, \"Uluslararası hukuka aykırı olan, Birleşmiş Milletler\'in kararına aykırı olan bu girişimin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu karar en şiddetli bir şekilde kınanmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı toplantıya çağırmıştır. Bu kararın karşısında net bir şekilde duracağını ifade etmiştir. Siyonist İsrail ve ABD şunu unutmasın ki kendilerinden önceki yeryüzü bozguncuları gibi gün gelecek Allah onların da belasını verecektir\" ifadelerini kullandı.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ise \"Burası sizin evinizdir. ABD\'nin Kudüs ile ilgili aldığı karar hepimizi kızdırmıştır. Trump çok büyük bir hata işlemiştir. Bu karar hukuksuzdur. Biz bu karara teslim olmayacağız. Kudüs bizim geçmişimizdir ve geleceğimizdir\" diye konuştu.



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